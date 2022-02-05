強監管下 2021年在網路被禁言的中國名人

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去年，中國在娛樂和商業圈加強監管，多位名人突然在社群平台上被禁言，影星趙薇（圖）演過的影片還被下架，原因不明。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張淑伶台北5日電）去年，中國在娛樂和商業圈加強監管，多位名人突然在社群平台上被禁言，影星趙薇演過的影片還被下架，原因不明。有分析認為，未經審判就禁播的做法，凸顯了中國欠缺法治。

在中國，維權人士被禁言、被關押早已不是新聞，但是2021年，多位名人在爆出醜聞或被當局裁罰後，其社群媒體帳號也忽然被禁，其中以趙薇的遭遇最讓人不明所以。

藝人趙薇被人發現，她主演的「還珠格格」第1、2部、「情深深雨濛濛」等劇集，在去年8月26日晚間被中國影音平台下架，甚至搜尋不到趙薇的名字，引起諸多揣測，財務問題是最普遍的懷疑，特別是其與阿里巴巴集團的關係廣受矚目。

藝人被封殺，近來常見的除了稅務問題，其他犯法或違反「愛國情操」的爭議行為也可能是原因，譬如吳亦凡、張哲瀚都是例子。趙薇究竟是甚麼原因被視為「劣跡藝人」，至今5個多月過去，中國官方仍未公開回應此事。

一名在中國北京任教的學者私下向中央社記者表示，就算趙薇現在違法，都沒有理由把她過去的作品下架，這種做法會影響到很多無辜的合作單位，對營商環境不利，更何況現在連立案調查或起訴都還沒有，這種做法太不符合法治。

其他涉及稅務問題而被封殺的藝人，還有在2021年初陷入代孕、棄養風波的藝人鄭爽，她因為逃漏稅遭罰人民幣2.99億元（約新台幣13億元），且演出劇集及網路平台帳號也被全面封殺。

鄭爽的例子，叫人想到更早之前，影星范冰冰在2018年也是因為片酬合約不實，被檢舉逃漏稅遭重罰8.84億元。

人們以為這是天價罰款了，豈知罰逃漏稅的手從明星伸向了網路主播。網紅主播雪梨、林珊珊以及「直播一姐」薇婭去年11月和12月都因為逃漏稅被罰，薇婭罰款高達13.41億元，其中偷逃稅款7.03億元，其餘是滯納金和罰款。

薇婭被創紀錄罰款的同時，她在中國各大網路平台的帳號都已被封閉，處於最嚴厲的「全網封禁」狀態。雪梨和林珊珊的多個社群平台帳號也陸續被封禁。

另一個例子是從台灣到中國大陸發展的林瑞陽和張庭夫妻，他們在2013年創立上海達威爾貿易有限公司，去年遭到民眾檢舉，被河北省石家莊市裕華區市場監督管理局以「涉嫌傳銷」為由立案調查，外傳公司有高達6億元的資金遭凍結。

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為何一家成立於2013年的公司此時才面臨「涉嫌傳銷」的調查？對民營企業加大處罰力度的背後，是否和近年各地方政府財政收入下滑有關？這些都有待調查以及更多的證據。

儘管案件仍在調查中，林瑞陽和張庭的微博顯示，用戶因違反法律法規而被禁言；張庭的抖音帳號也因不符合社區規範，被禁止發布作品。有民眾以此推測，林瑞陽夫婦這次可能「真的出事了」。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1110205