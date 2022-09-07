湧言會民代簽不投降承諾書 盼完善在地民防體系

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（中央社記者王揚宇台北7日電）民進黨立委王定宇、趙天麟等湧言會成員，今天與多名議員參選人共同簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」，要積極協助在台灣各地建立及完善在地民防體系，並發起全國議員民防問政聯盟的政策平台。

王定宇、趙天麟今天與台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、張志豪及新竹市議員李妍慧，偕台北市議員參選人趙怡翔及新北市議員參選人李宇翔、黃淑君等人召開記者會，並簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」，認為民防要從基層做起，期盼問政有力的全國選將能進入全國縣市議會，不分藍綠監督縣市民防政策。

承諾書內容包括，當中國以軍事方式侵略、威脅台灣，或台灣與中國之間發生、即將發生武裝衝突時，會誓死保衛台灣安全，反擊侵略、絕不投降；面對台灣所受到來自中國與其盟友的武力與安全威脅，承諾不論當選與否，將致力強化台灣人民抵抗意志，積極協助在台灣各地建立並完善在地民防體系等。

王定宇說，簽署絕不投降承諾書是意志的展現，但這僅是基本款，呼籲不分藍綠的民選縣市首長、民意代表，都要納入國防部全民防衛動員署相關的訓練，深入了解民防並強化基層民防的縱深。

王定宇指出，依據民防法規定，民防體系直接的指揮者是縣市政府首長，期待民選的民意代表和地方首長皆要有責任且不分藍綠，一同建構台灣成為堅韌之國、堅韌之島。

面對緊急狀況，民眾除了避難還可以做什麼；趙天麟說，絕不投降的體現是後備戰力、全民防衛的能力，他在立法院新會期會邀請學者專家和地方民代，一同檢視中央和地方政府是否有落實全民防衛政策。

趙怡翔說，簽署不投降承諾書是為了展現台灣的抵抗意志，不是求戰，而是為了避戰。

李宇翔指出，台灣面對中共的武力威脅，民選的縣市首長和民代皆應要出面表態，呼籲新北市長侯友宜和民進黨新北市長參選人林佳龍都要簽署不投降承諾書。

黃淑君表示，簽署承諾書僅是個開始，需要有強力質詢與問政的即戰力進入市議會，迫使縣市政府積極面對民防戰力的整備，不管在平時或救災救難都會用上。（編輯：蘇志宗）1110907