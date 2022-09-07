外媒關注台海局勢 印度媒體首度採訪聯勇操演

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（中央社記者郭建伸屏東縣7日電）台海局勢緊張，陸軍第八軍團指揮部昨天開始在屏東恆春展開聯勇操演。除了台灣媒體報導操演，現場也有CNN、路透社等外媒，印度媒體更首度派員隨團訪問，將聯勇操演現場轉播給印度民眾。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日訪台後，中共隨即在台灣周邊海域劃設禁航區進行實彈操演，軍演結束迄今，仍派遣機艦侵擾台灣防空識別區（ADIZ），甚至連日逾越台灣海峽中線，嚴重衝擊區域和平穩定。

陸軍第八軍團裝甲564旅進駐屏東恆春三軍聯訓基地執行「三軍聯合作戰訓練測考111-5、6號操演」，也就是俗稱的聯勇操演。國防部除了邀訪台灣各家媒體，現場也有CNN、路透社、法新社等外媒單位。

值得注意的是，外媒採訪名單首度有印度記者，包含TV9及News Nation，這也是聯勇操演首度有印度媒體隨團採訪。

在TV9任職的吉哈（Manish Jha）告訴中央社記者，由於台灣與中國局勢緊張，自從裴洛西訪台後，印度媒體關注台灣是否準備好因應，面臨未來中國更多的軍事演習；雖然中國是很大的國家，但經過這次採訪聯勇操演經驗，他認為台灣已做足準備。

吉哈表示，這是他第一次到台灣，也是首次採訪台灣的軍事新聞，兩週期間走訪台北、金門、花蓮、屏東，並且現場連線將台灣現況即時報導給印度民眾。

News Nation的記者達巴斯（Rahul Dabas）告訴中央社記者，印度與美國10月將有聯合軍演，印度與台灣都面臨共同敵人，也就是中國，而這也是他們關注這次台灣聯勇操演的原因。（編輯：翟思嘉）1110907