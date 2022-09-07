林佳龍指政治算計太貪心 侯友宜：勇於承擔

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（中央社記者王鴻國新北7日電）民進黨新北市長參選人林佳龍指新北市長侯友宜願承擔2024的說法，讓人感覺太過政治算計，太貪心；侯友宜表示，現在拚市長連任，面對所有做事的態度都是勇於承擔、樂於挑戰。

侯友宜接受中國時報專訪詢問未來是否願扛下2024年重擔，侯友宜回答說，勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗。此說法引外界不同解讀。

林佳龍接受媒體聯訪時表示，侯友宜講出這樣的話，讓人感覺太過政治算計、太貪心，想利用新北市長選舉去做墊腳石參選2024總統，而這也喚醒了所有新北市民，不用浪費這一張市長選票。

林佳龍表示，自己已經承諾當選市長後會做好4年，讓一個想做事的林佳龍，來擔任下一任的新北市長，如果侯友宜有志於更大的職務，那就不應該參選新北市長，這也是民主政治最簡單的道理。

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侯友宜接受媒體聯訪時，媒體詢及願意承擔2024的意思，侯友宜表示，不管從基層到市長，他都把握自己的角色，面對所有，做事的態度都是勇於承擔、樂於挑戰，全力以赴、不計成敗。

侯友宜表示，他講得很清楚，做事的態度也很清楚，現在做市長，就是好好拚市政，「侯侯做代誌（好好做事，台語）」；至於要拚連任，他在拚的是2022新北市長的連任，他會好好地拚、全力以赴。媒體追問何時請假投入選舉？他表示，選舉到末期一定會請假，他會依選辦的節奏及相關規劃來做。（編輯：李錫璋）1110907