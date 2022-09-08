美將審台灣政策法案 外交部：以最穩健方式深化關係

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）美國聯邦參議院外委會14日排審「台灣政策法案」，美國白宮國安顧問蘇利文昨天向外媒表示「部分內容讓我們有些擔憂」。外交部今天表示，與美國國會與行政部門都有密切聯繫，會以最穩健方式深化台美關係。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示， 2022年台灣政策法案是美國聯邦參議院外交委員會主席、民主黨籍梅南德茲（Robert Menendez）及共和黨籍資深聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）聯名提出。

歐江安表示，兩位提案參議員都訪問過台灣，法案內容涵蓋了台美關係各項重要議題，包括全面提升台美關係，強化台美安全、經貿關係，支持台灣參與國際組織，反制中國威脅等，是美國對台近年來極具代表性的旗艦型法案。

歐江安表示，對於美國民主、共和兩黨重量級參議員領銜提出此一大型法案支持台灣，外交部表達誠摯感謝跟高度歡迎，這也彰顯了美國國會對於提升台美關係具有跨黨派共識，外交部對於法案後續審查情形會高度關注。

歐江安表示，推動法案的過程當中，美國的行政部門跟立法部門都與台灣保持聯繫，基於台美雙方默契跟慣例，相關討論情形外交部都有掌握，但是不便對外說明。

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歐江安說，外交部會持續就如何維護台灣安全以及強化台美雙邊關係，持續跟美國國會或行政部門保持密切合作與聯繫，台灣會以最穩健的方式來持續深化台灣跟美國的友好關係，並持續關注法案後續推動情形，並適時對外做進一步說明。

彭博社7日刊出蘇利文（Jake Sullivan）專訪，蘇利文透露，他7日與國會領袖會面談論法案，法案部分內容能有效強化美國對台灣的安全協助，改善台灣安全，但坦承「部分內容讓我們有些擔憂」。（編輯：蘇龍麒）1110908