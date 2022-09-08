台海局勢緊張仍訪台 賴清德：法國支持民主台灣

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（中央社記者溫貴香台北8日電）副總統賴清德今天接見法國參議院訪問團時表示，中國軍演之後、台海局勢仍然緊張，在這個時候訪台，不僅代表法國對民主台灣的支持，也向國際社會傳達一個重要訊息，就是熱愛民主、自由、重視人權的國家，必須要團結合作，才有辦法阻止極權主義的擴張。

賴副總統上午在總統府接見「法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）訪團」，賴副總統致詞時首先代表蔡總統及台灣人民熱烈歡迎貝勒發率團來訪。繼去年10月法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率團訪台以來，短短不到一年的時間，法國國會第4度組團來訪，這是前所未有的。

賴副總統表示，特別是訪團這次前來，是在中國軍演之後、台海局勢仍然緊張的時候，更具意義。他認為，這不僅代表法國對民主台灣的支持，也向國際社會傳達一個重要的訊息，就是熱愛民主、自由、重視人權的國家，必須要團結合作，才有辦法阻止極權主義的擴張。

賴副總統說，去年5月法國參議院以304票一致支持台灣參與國際組織，同年11月，法國國民議會也以壓倒性票數通過支持台灣參與國際組織。今年8月5日，法國外交部聲明，反對中國以美國眾議院議長裴洛西訪台為藉口，企圖挑起兩岸緊張關係，也反對中國企圖改變現狀，並要求中國遵守國際秩序。

賴副總統指出，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）也致電給日本外務大臣林芳正，傳達維護台海和平穩定的決心。此外，包括法國在內的「七大工業國集團」外長聯合聲明中，也傳達反對中國破壞兩岸和平現狀。

賴副總統表示，法國對印太和平穩定的聲明與主張，對趨勢穩定有很大幫助，除了要表達感謝之意，也期盼法國國會與政府能持續關注印太區域的和平與安全。

賴副總統說，兩岸穩定與印太和平是蔡總統領導國家的目標，蔡總統秉持和平、對等、民主、對話等4個原則，處理兩岸關係；當台灣受到中國打壓的時候，不會挫折，也不會走回對抗的老路；當得到國際社會支持的時候，也不會躁進。事實上，民主、和平是普世價值，希望大家一起來努力。

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賴副總統指出，台法之間的經貿、科技、文化、教育等都越來越密切合作，在後疫情時代，面對地緣政治變化、產業鏈重組的時刻，世界需要一條新的、值得信賴的產業鏈，台灣願意扮演積極、正面的角色，與法國政府合作，共同讓新的產業鏈形成，同時也讓世界的經濟持續發展，邁向新的未來。

貝勒發是第3度訪台，此行除了探討半導體問題外，也要表達法國對台灣民主等普世價值的支持，因為法國也共享這些普世價值。他強調，法國很重視台海局勢的穩定，未來也會繼續支持台灣。（編輯：蘇志宗）1110908