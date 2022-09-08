法參議員貝勒發：支持台灣自由民主人權共同價值

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北8日電）立法院長游錫堃今天接見法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發一行，感謝法國參議院對台灣的支持，期盼兩國邦誼不斷深化；貝勒發說，支持台灣自由民主人權共同價值，台灣是美麗國家。

貝勒發（Cyril Pellevat）率法國參議員訪問團昨天抵台，今天參訪立法院，同行團員有參議院法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、文教暨通訊委員會樂維（Pierre-Antoine Levi）參議員及社會委員會德維莎（Brigitte Devésa）參議員；另位團員參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）因確診沒有出席。

對於法國訪團參訪立法院，游錫堃代表立法院表達歡迎；包括立法院「台灣與法國國會議員友好協會」副會長、民進黨立委林楚茵，以及國民黨立委葉毓蘭、台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠也到場歡迎。

游錫堃致詞時特別感謝，法國參議院今年7月以高規格外交禮遇，接待他所率領的台灣國會跨黨派訪問團，包含以參議院名義邀請及正式預算接待、警車開道、警察護送、專人全程陪同、懸掛國旗、安排參觀凡爾賽宮的兩院聯席會議議事廳、在官網以新聞稿周知等等，顯示台法兩國邦誼的大幅度躍升，非常感動。

立法院長游錫堃（圖）8日在立法院接見法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）訪問團，感謝法國參議院對台灣的支持，期盼台法友誼持續深化。中央社記者張皓安攝 111年9月8日

游錫堃也表示，非常感謝法國在今年2月發表的新印太戰略報告中，稱台灣是經貿策略上的「關鍵夥伴」，並同時在許多國際場合關注台海安全，包含G7峰會、歐美峰會、2+2等國際會議。

他説，法國也是繼美國之後，第一個駁斥中國宣稱擁有台灣海峽主權、公開聲援台灣、重申印太航行自由的歐洲國家。

游錫堃指出，法國是一個愛好民主自由與和平的國際強國，非常關切太平洋地區的穩定與安全，在印太地區有逾百萬名法國僑民及8000名駐軍，常派遣機艦巡弋，捍衛公海航行自由，是印太安全不可或缺的重要力量。

他說，法國不僅關注太平洋地區安全，在此區域中具有極大的影響力，法國更是太平洋國家之一員，台灣將與法國堅定站在一起，共同守護自由民主的普世價值及印太地區的和平與穩定。

另外，游錫堃提及，中國駐法大使盧沙野繼去年對當時法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）言語恫嚇及阻撓訪台後，今年7月更提出「再教育台灣人」的言論，引起世界民主國家譁然。

游錫堃進一步指出，8月31日剛出爐的聯合國「中國新疆維吾爾自治區人權問題評估」報告，證實中共迫害新疆維吾爾族人、哈薩克人與其他穆斯林少數民族的真實情況，報告中更指控中國犯下「反人類罪」。一個政府用槍桿對著自己的人民，真是令人痛心，這更是對自由民主與人權最大的傷害。

游錫堃說，需要被「再教育」的不是台灣人，而是盧沙野。近20年來，中國以「天朝心態」進行「對外擴張、對內壓迫」，為了讓民主版圖不再繼續縮小，民主國家一定要加強合作，讓世界看清中共的本質。期盼不久後，中國全體人民也能跟台灣法國兩國人民一樣，共享民主、自由、人權等普世價值。

致詞最後，游錫堃再度感謝法國參議院對台灣的支持。他表示，台法兩國雖然距離1萬多公里，但是有共同的語言就是自由與民主，在溝通上沒有距離，期盼兩國邦誼不斷深化，共同努力追求自由民主的普世價值，捍衛全球和平穩定發展。

貝勒發致詞時表示，來台參訪是表達對台灣的友情與支持，支持台灣自由民主人權共同價值。

他說，身為法國國會議員，也對台灣國際參與非常關注，這也是為什麼法國參議院於去年5月通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，支持台灣參與國際組織。

貝勒發表示，台灣是美麗國家，此行來台參訪，感謝受到大家熱情接待；台法之間可以發展更多合作，譬如在新科技、半導體方面，以及打擊假訊息。（編輯：蘇龍麒）1110908