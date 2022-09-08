法參議員貝勒發：台灣在印太地區扮演不可或缺角色

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北8日電）立法院長游錫堃今天接見法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發訪問團。談到法國如何看待台灣在印太區域和平上扮演的角色，貝勒發受訪時指出，台灣在印太地區扮演不可或缺的角色。

貝勒發（Cyril Pellevat）應政府邀請，7日至12日率跨黨派國會議員，以外交泡泡方式訪台，這也是法國國會在1年內第4度組團訪台。

游錫堃今天上午11時先在立法院會客室接見貝勒發等人，中午並在立法院紅樓一樓簡報室外合影，接受媒體聯訪。

貝勒發致詞指出，台灣與法國有共同利益，隨著近來新的台海局勢，台法可以發展新的合作，也能在新科技、半導體、打擊假訊息等領域合作。

媒體提問訪團行前是否收到來自中國的警告與威脅，貝勒發回應說，沒收到來自中國使館或是媒體上的威脅，但社群網站上確實有一些評論。

貝勒發並答覆媒體表示，法國身為印太地區的一員，台灣在印太地區扮演不可或缺的角色。（編輯：郭無患）1110908