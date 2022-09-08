陳時中提性別與照顧政見 黃珊珊：應評估可行性

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（中央社記者劉建邦台北8日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天舉辦性別與照顧政見發表會。無黨籍市長參選人黃珊珊表示，北市府目前都有推動安置、到府臨托等，可提更好社會福利政策，但應評估可行性。

陳時中上午舉辦性別與照顧政見發表會，提出建立爸爸友善育兒支持圈、提供男性及多元性別安置庇護服務等願景，期盼不同性別的市民都能獲更好照顧。

黃珊珊下午出席在台北市政府市政大樓一樓舉辦「國際健康綠色饗宴記者會」，會後接受聯訪，媒體詢問關於陳時中提出性別與照顧政見看法。黃珊珊說，北市府針對安置部分，尤其是在婦女安置已做得很完整，兒少及男性部分也有進行安置，像有些民眾認為被安置不自由，市府會協助租房等，且不是性別問題，而是被安置對象需求問題。

黃珊珊指出，至於到府臨托部分，實務上並非如此容易執行，除推動到府臨托需花時間磨合、熟悉，還要選出優質保母人選，並非隨便找人至民眾家中，雖民眾大部分會先請親友協助，但北市府也有提供優質保母服務及預約方式等政策。

黃珊珊表示，北市府都有執行相關政策，可提出更好社會福利政策，但應確定可行性，且記者會似乎都是出席立法委員在對外說明，比較不像是參選人政策。

媒體詢問，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天指黃珊珊曾有意找民進黨籍新竹市長參選人沈慧虹接任台北市副市長。黃珊珊今天對此回應，北市副市長職缺是由市長決定，且北市人口為250萬人以下，僅剩2席副市長，且遇缺不補，不知道柯建銘在說什麼？

黃珊珊說，沈慧虹是她多年朋友，朋友都有私下情誼，但不要為選舉進行政治操作，新竹市長選舉，她支持民眾黨參選人高虹安，希望不要再有政治操作。

媒體詢問，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天赴巿場掃街拜會時，一名買菜婦人不明原因倒地，事後引討論。黃珊珊今天指出，個人臨場應變不需要別人評論。（編輯：張銘坤）1110908