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研究計畫爭議 張善政：在最適當時機開記者會

2022/9/9 14:51
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（中央社記者葉臻、楊淑閔桃園9日電）研究計畫遭指涉抄襲的中國國民黨桃園市長參選人張善政今天說，會在最適當時間點舉行記者會說明，但當時合約內對宏碁股份有限公司有要求終生保密，他只能講些關鍵資訊。

不過，行政院農業委員會發言人陳淑蓉表示，相關研究報告已公開於政府研究資訊系統（GRB），另民國98年研究報告近期各界詢問及許多立法委員索取資料，農委會經重新檢視相關計畫已無保密必要性，已提供給索資立委。

張善政的農委會研究計畫遭指涉抄襲，張善政中午接受POP Radio聯播網節目專訪表示，會開記者會，但時間點要抓好，「一拳斃命」，畢竟現在（外界質疑）像擠牙膏、每次一點，都非官方資訊，很難回應，會在最適當時間點講清楚。

他說，當時合約內對宏碁有要求終生保密，要尊重合約要求，他只能講些關鍵資訊，如果要問更多細節，就要請大家去問農委會。

張善政表示，不希望因這種事聲量變高，他的格調不會一下改，會保持原本樣子，未來端出政策頻率會增加，用這種方式拉抬聲量，才是選舉該做的事。（編輯：李明宗）1110909

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