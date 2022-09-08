張善政疑似抄襲案 鄭運鵬：閃躲無助證明清白

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民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前左2）8日在桃園市長鄭文燦（前左）陪同下，到中壢區新明市場掃街與民眾互動。（鄭運鵬團隊提供） 中央社記者葉臻傳真 111年9月8日

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（中央社記者葉臻桃園8日電）國民黨桃園市長參選人張善政申請農委會經費研究報告疑似抄襲案。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天說，張善政態度高傲、閃閃躲躲，能與律師開會卻不能公開說明，無助於證明清白。

鄭運鵬今天在桃園市長鄭文燦陪同下到新明市場掃街，並接受媒體聯訪。媒體詢問，有關張善政申請農委會經費研究報告疑似抄襲案的看法。

對此，鄭運鵬表示，研究案幾乎是從頭到結論都有複製貼上的狀況，這大概就是張善政一直不願出面說明的原因。

鄭運鵬指出，張善政如果有心要讓市民信任，應該要用最公開透明方式來說明，選擇逃避，甚至對他及鄭文燦提告，不但沒辦法說明清楚，也無助於還清白，「態度高傲、閃閃躲躲，能跟律師開會卻不能公開說明，不是一個尊重市民知的權利的市長候選人應該要做的事情」。

媒體詢問，前民進黨立委鄭寶清登記參選桃園市長，對於民進黨中評會今天將開會處理違紀參選案的看法。

鄭運鵬回答，從政黨員都受到黨紀規範，中評會是獨立行使職權的評議會議，怎麼判斷、決定，不是他能夠去預設的，也尊重中評會的決定。

針對國民黨主席朱立倫日前接受德國之聲專訪，被問到是否競選總統時，朱立倫以時間到了為由結束訪問；另外，張善政昨天被問到朱立倫在專訪時打斷記者提問時，張善政似乎有點動怒。

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鄭運鵬對此表示，可能朱立倫、張善政都是高官當久了，心態上不耐煩，或是對於九二共識、研究案抄襲的支持「見笑轉生氣」，所以不能夠面對媒體的質疑，張善政沒有面對問題的耐心，很難是一個好市長。

鄭文燦表示，公眾人物要能夠面對很多不同的挑戰，如果總覺得大家都是錯、自認是對的，這樣的人在從事公眾事務時，一定會經常犯了自己沒有辦法預測的錯誤，張善政覺得自己是最好的、不會犯錯，這樣的態度面對媒體和公眾、政府，會不斷循環。（編輯：戴光育）1110908