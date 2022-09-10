藍拚決戰北台灣 強化陸戰催票

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨為爭取縣市長選戰的勝利，持續透過陸戰組織的方式，拉緊支持者，包括舉辦固本會報、小型客廳會深入鄰里，青工、婦女系統也在各地辦活動，黨中央也將結合地方黨部，在11月的黨慶時舉辦活動，為選戰加溫。

國民黨備戰本次縣市長選舉，主軸為區域聯防，將北中南等地以區塊劃分，主打團體戰，「決戰北台灣」則是此次選戰重點。以六都過半、總席次16席以上為目標。目前黨中央已規劃多場跨區域的大型造勢活動，而國民黨最擅長的地方組織戰，也持續進行中，盼能拉緊每位支持者。

黨務人士指出，組織是國民黨優勢，目前在各地仍持續召開「固本會報」，安排當地的議員、里長等參選人到場，向黨員拜票，加強相互之間的連結，盼能藉此持續加強藍軍團結的氣勢。

黨務人士說，除了透過固本會報拉緊與黨員間的距離，國民黨也透過青工、婦女等組織系統，已舉辦活動的方式，爭取一般選民認同，將選舉訴求，以及參選人的文宣品向外散播，此外，地方黨部的黨務幹部，也會分配責任區，進行家戶拜訪。

國民黨輔選幹部說，中央黨部的各工作委員會，未來也將在各地成立相關後援會，像是醫療委員會、婦女工作委員會、客家工作委員會等，都會到各地組織後援會，為藍營在地的參選人造勢。

此外，這位輔選幹部預告，國民黨11月的黨慶活動，黨中央將結合各地方黨部舉辦相關慶祝活動，邀請民眾參與，希望能在在投票前，拉抬一波團結勝選的氣勢。（編輯：郭無患）1110910