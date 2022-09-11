空總案回饋40%遭批 黃珊珊：北市一致規範

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）民進黨台北市長參選人陳時中競辦批北市府卡空總案，黃珊珊欠藝術界一個道歉；無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，空總部分範圍規劃為商業設施，回饋40%為北市一致規範。

黃珊珊上午走訪北市中正區東門市場拜票，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪恰巧「買菜路過」並幫她加油打氣，陳佩琪受訪時說，自己常到南門和東門市場買菜，期間對政策議題避而不談，僅說自己現在多關注於疫情變化和防疫。

隨後黃珊珊接受媒體聯訪時說，陳佩琪一直都很支持和照顧她，自己也會爭取更多人幫忙。

媒體詢問，如何看陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤批黃珊珊擔任副市長任內、台北市政府卡空總案，是欠藝術界一個道歉。

黃珊珊表示，北市都市計畫並非自己任內業管範圍，並說北市所有都市計畫變更公共設施成商業設施都要回饋40%，中央國防部變更數處土地也都是回饋40%，並指文化部現在所提計畫是因有部分範圍要變成商業設施，此為全北市一致規範，不論民間或公家都一樣，沒有誰卡誰的問題。

黃珊珊說，重點還是文化部提什麼計畫，若內容有商業設施，難道要北市特別開個門嗎？認為文化部要提計畫就要照北市的統一規範，北市府並無預定立場，也非特別針對。

她認為，大家都在爭取對藝文界的各種政策推動和配套措施，希望盡量讓藝術家有展演之處，空總是其中一塊，若文化部計畫要全做文化設施，北市府舉雙手贊成。

媒體追問，美麗島電子報董事長吳子嘉昨天曝光近期3份北市首長選戰民調，如何看他預測北市一定會發生棄保？

黃珊珊表示，比賽才剛開始，現在每天談棄保，真沒其他事情可討論嗎？現在北市民生經濟、高齡少子、物價、居住正義和都市更新都是市民所關心的議題，相信市民最不關心的就是棄保。

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對於民進黨目前選戰策略似乎以打柯文哲來損害黃珊珊選情一事，黃珊珊說，他們打柯文哲又不是現在才打，每個人都做好自己該做的事就好，打別人並不會讓自己變得更好。

另外，談到柯文哲用「蚊子叮牛角」形容國民黨台北市長參選人蔣萬安在立法院問政表現，認為「蔣萬安釘陳時中釘不動」，媒體問黃珊珊看法為何？她說，當民代就是要能制衡監督對象，蔣萬安在立法院問政很多時候都無法制衡執政黨，為北市發聲機會好像也不多，北市對其問政內容很陌生，認為這部分可公評。（編輯：李亨山）1110911