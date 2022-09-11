林佳龍估選情大有可為 侯友宜稱努力拚市政

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（中央社記者王鴻國新北11日電）民進黨新北市長參選人林佳龍預估與國民黨新北市長參選人侯友宜最後輸贏差距約在10萬票，依目前民調拉近等研判，選情大有可為。侯友宜表示，他會努力拚市政，盼獲市民的肯定。

林佳龍今天參加造勢活動時接受媒體聯訪，媒體詢問，他昨天在電視節目上分析，他與侯友宜的新北市長選戰，影響最後輸贏的票數約在10萬票的原因。

林佳龍表示，第1個原因是從他接受徵召至今快2個月，可以看到民調拉近，根據前3次新北市長選舉經驗分析，現任者的民調數字比較穩定，挑戰者變動較大，他與侯友宜民調拉近中。

林佳龍說，經分析發現，侯友宜的支持度也已從6成降到5成左右；在政黨支持度部分，民進黨也略高於國民黨，在這些民調的綜合參考下，這一戰是大有可為。

第2個原因，林佳龍指出，是他提出「新北大翻新」政見，由於侯友宜已經做了12年的新北市長、副市長，所以市民有2/3以上支持「新北大翻新」訴求及政見。

他表示，第3個原因是大部分市民不贊同侯友宜「坐這山望那山」，不能接受登記參選新北市長又志在2024年總統大選，這2個選舉時間只相差1年，如果從初選來看，更只有半年，顯然沒辦法專心市政，這個也是侯友宜的罩門。

侯友宜今天參加市政活動時接受媒體聯訪，針對與林佳龍選戰最後輸贏的票數約在10萬票的說法，侯友宜指出，會好好努力拚市政，市民最關心市政工作的延續性，仍有很多工作要更認真努力地做好，希望能獲市民肯定。（編輯：戴光育）1110911