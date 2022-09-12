立陶宛經濟創新部政務次長訪台 深化經貿合作

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯10日率團抵台，今天展開5天經貿訪問行程，將擴大雙邊產業合作及深化經貿連結，外交部表示誠摯歡迎。

立陶宛經濟部8月中旬宣布可望於9月正式設立駐台經貿辦事處，對於澤麥提斯（Karolis Žemaitis）是否來台參與設處儀式，以及立陶宛駐台辦事處的揭幕時程等細節，立陶宛官方目前尚無進一步說明。

外交部發布新聞稿指出，澤麥提斯率官員與雷射及生技企業代表共28人於10日抵台，今天展開為期5天深化雙邊經貿科技合作的訪問行程。

外交部表示，這是今年立陶宛在經濟暨創新部政務次長、農業部政務次長、交通及通訊部政務次長相繼率團來訪後，再由澤麥提斯率領高科技廠商來台訪問，外交部誠摯歡迎立國擴大與台灣產業合作及深化經貿連結。

外交部指出，吳釗燮將設宴款待澤麥提斯，訪賓將拜會國家發展委員會、經濟部，另參訪相關產業技術研究機構與企業，探索兩國在雷射科技、生技科學等雙方優勢產業的合作契機，強化台立民主夥伴關係及全球民主產業鏈的韌性。

外交部表示，針對近來中國升高對台軍事威脅，片面改變台海現狀，立陶宛外長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）8月8日在英國媒體發表專文指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台不能成為中國對台灣軍演的藉口，台灣對自由民主的堅持不該被犧牲，自由世界不能讓台灣成為第二個烏克蘭。

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外交部表示，正當威權政體利用COVID-19疫情、俄烏戰爭、能源及糧食危機，威脅全球民主自由及法治秩序的同時，澤麥提斯率團來訪，充分彰顯台灣與立陶宛同為身處民主最前線的忠貞夥伴，彼此扶持、團結一致的精神。

外交部強調，台灣將與立陶宛在共同價值理念基礎上，堅守彼此共同珍視的自由民主，一同為永續發展注入良善的循環，攜手在全球尖端產業共創雙贏。（編輯：郭無患）1110912