台立簽融資保證方案 立陶宛廠商最高保證成數7成

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）經濟部今天表示，輸出入銀行與立陶宛國家融資保證機構（INVEGA）簽訂辦理的融資保證方案，保證成數最高7成、授信期限最高5年，是協助台灣廠商拓銷立陶宛市場的一大步。

經濟部發布新聞稿指出，輸銀與立陶宛INVEGA已於8月23日完成辦理融資保證方案簽約，這是輸銀首次與國外金融機構簽訂融資保證方案，展現經濟部靈活及多元的貿易金融支援策略。

經濟部說明，此項融資保證方案是透過INVEGA提供資金給立陶宛廠商採購台灣產品，再由輸出入銀行對INVEGA提供融資保證，解決當地買主因缺乏資金而無法與台商進行交易的問題。

經濟部支援輸銀相關經費，提供運用此方案的立國廠商融資保證成數最高7成、授信期限最長5年，也享有保證手續費折扣等優惠措施，大幅提高立國廠商採購台灣產品意願，有助廠商出口產品至立陶宛。

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經濟部表示，台灣的廠商一旦取得立陶宛採購訂單，即可向有資金需求的立陶宛買主推薦利用本方案，且台灣廠商本身若有購料及生產之資金需求，也可透過外銷貸款優惠信用保證方案，申請融資保證成數最高9成及保證手續費最高全額減免的優惠措施。

此外，為降低台灣廠商貿易風險，經濟部也與輸銀合作辦理輸出保險計畫，提供台灣廠商優惠之保險費及徵信費。（編輯：楊凱翔）1110906