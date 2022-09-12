藍批政府拖延疫苗受害補償 綠委：應尊重專業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、王揚宇台北12日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會，批評政府刻意刁難、拖延疫苗接種受害補償審查時程，呼籲政府拿出良心。民進黨團副幹事長黃世杰表示，現行法令都有相關制度，必須尊重專業做最後判定，才是維持制度的方法。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維及國民黨副秘書長李彥秀等人，今天在立法院召開「蔡政府沒有人性，對打疫苗受害者補償故意刁難」記者會，並邀請疫苗施打受害人陳宏宇現身說明。

曾銘宗表示，疫苗施打不良通報件數2萬456件，若按照每月審議50件的速度來計算，需花費34年才審得完。截至目前為止，申請救濟補償案件6276件，以每月50件審查速度，至少也要10年5個月才審查完畢。嚴肅請問蔡政府如何處理審查延宕問題。

曾銘宗指出，蔡政府到底在忙什麼？從去年到今年8月11日為止，打完疫苗後出現嚴重不良反應，總共審議了933件，僅有42件與疫苗施打有關，通過比率僅4.5%。國民黨團對政府處理疫苗傷害救濟案件，刻意刁難、拖延給予最嚴厲的譴責，請蔡政府拿出良心、同理心儘速處理，不要讓受害者二度受到傷害，呼籲總統蔡英王介入處理。

陳宏宇表示，去年10月16日施打BNT第一劑疫苗，一週後發生反覆發燒、四肢紅腫現象，診斷結果是「成人多系統發炎症候群（MIS-A）」。去年11月初出院，醫院通知可申請「預防接種受害救濟」，今年1月28日收到公文告知資料正在審查中，但到今天為止已近10個月，仍沒有任何消息。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰、副書記長吳玉琴今天召開記者會；媒體詢問對於國民黨團開記者會，指蔡政府沒有人性，對打疫苗死亡者賠償故意刁難的看法。

吳玉琴說，疫苗事故有相關專業機關進行審查，過程中也有一定的嚴謹度，中央政府不會干預，交給專業做判斷及審議；國民黨團這樣的指控，她覺得不尊重專業，這部分也已交由專業團體處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃世杰說，國民黨團這2週拿很多個案出來開記者會，進行全面性指控，不管是染疫問題還是疫苗施打產生的風險等，現行法令都有相關制度，必須要尊重相關的專業，包含醫師及科學相關檢驗來做最後判定，才是維持制度的方法。

黃世杰指出，關於個案上，如果有處理相關問題，相關主管機關都看到了，會針對個案及制度面做檢討改進，因此不能說跟著制度走就是沒有人性，他覺得這種說法太過了。（編輯：蘇志宗）1110912