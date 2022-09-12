立院新會期 游錫堃9/16召集黨團協商討論開議日

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（中央社記者王揚宇台北12日電）立法院新會期展開，外界關注何時正式開議。立法院長游錫堃辦公室今天發出開會通知，將於16日上午10時召集黨團協商，研商第10屆第6會期開議日相關事宜。

立法院第10屆第6會期9月1日開始立委報到，外界關注立法院何時正式開議。

民進黨立法院黨團總召柯建銘5日受訪時表示，中秋連假後朝野黨團將進行協商，可能的開議日為20日、23日或30日，而23日或許比較恰當，一切待協商決定。

由於這個會期是預算會期，柯建銘說，新會期將處理4大預算，包括112年度中央政府總預算案、前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案、去年的決算報告以及今年度國營事業預算案。

游錫堃辦公室今天發出黨團協商開會通知單給朝野黨團，將於16日上午10時於立法院議場3樓會議室，協商開議日相關事宜。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天接受中央社記者訪問表示，依照過去的慣例，開議日大概在20日左右，因此初步支持23日開議的看法，但一切待朝野協商討論。

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時代力量立法院黨團發布聲明指出，第6會期的法定會期時間為9月1日至12月31日，除112年度中央政府總預算案需審議外，今年度的附屬單位預算也仍未通過，更遑論發生殺警案後，對社會各界承諾要加緊審議處理的相關法案，仍因為立法院未正式開議而繼續延宕中。

時代力量立法院黨團表示，黨團於8月29日召開記者會，當時呼籲朝野各黨團應在9月6日開議，盡速排審相關法案；現在中秋連假已結束，立委不該繼續放暑假，呼籲游錫堃及朝野各黨團，別再延遲協商時間到9月16日，9月13日即可協商開議日期，盡早開議，別再拖延。（編輯：蘇志宗）1110912