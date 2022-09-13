朱立倫：民進黨選輸當閣揆 票投侯友宜成全林佳龍

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）競選連任的新北市長侯友宜遭質疑放眼2024年，綠營喊出「成全侯友宜，票投林佳龍」的口號。國民黨主席朱立倫今天回擊，新北市民最想講的就是票投侯友宜，成全林佳龍，因為民進黨的人選輸就能當閣揆。

18歲公民權修憲複決案11月26日將與九合一選舉同日舉行。國民黨主席朱立倫今天帶領多位年輕人召開記者會，宣布成立「青年挺18戰隊」，表達力挺18歲公民權的態度，朱立倫說，國民黨不但要爭取年輕選票，更支持所有年輕人，年底選戰國民黨的主軸就是「為你拚好日子」，尤其是要為年輕人拚好日子，國民黨會永遠與年輕朋友站在一起。

侯友宜日前在接受媒體專訪時，對2024年問題表達勇於承擔的態度，遭綠營質疑已開始放眼2024年總統選舉，民進黨新北市長參選人林佳龍日前更呼籲市民，「成全侯友宜，票投林佳龍」，讓侯友宜專心選總統。對此，朱立倫反擊，新北市民最想講的就是票投侯友宜，成全林佳龍，因為民進黨的人選輸就能當閣揆。

朱立倫指出，他知道林佳龍最想當閣揆，就像上一屆新北市長選舉選輸侯友宜的那一位，也當了閣揆，因此票投侯友宜，就能讓林佳龍早點實現夢想。

被問到年底地方選戰的戰略，朱立倫則說，國民黨最大的戰略就是腳踏實地的為民眾拚好日子，國民黨這次提名的參選人中道、理性、務實、穩健，執政經驗、從政經歷信賴度高，這就是國民黨最大的主軸。（編輯：楊蘭軒）1110913