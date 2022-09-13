更多編輯台推薦新聞：
U18世界盃棒球賽林詔恩7局完封墨西哥 台灣3連勝
運動

U18世界盃棒球賽林詔恩7局完封墨西哥 台灣3連勝

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉
首頁 / 政治

議員問若有類似鄭南榕事件 侯友宜：依法執法

2022/9/13 12:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北13日電）鄭南榕基金會指新北市長侯友宜當年「依法執行」逮捕鄭南榕是避重就輕、迴避責任說法。侯友宜今天在市議會被質詢問到現在若有類似事件發生會如何處理，他答詢表示，依法執法。

民主進步黨新北市長參選人林佳龍昨天拜訪「自由時代週刊」創辦人鄭南榕基金會紀念館，要求侯友宜反思當年「奉命行事」抓人是否「問心有愧？」對此，侯友宜說，尊重每人不同觀點。

中國國民黨新北市長參選人侯友宜競辦發言人吳亮賢昨天批評林佳龍為了選舉，一再藉著已逝者進行政治操作，不要把選舉的考量，建立在家屬的傷痛以及挑起社會的對立及衝突之上。

鄭南榕基金會昨天發布聲明指出，對於侯友宜競辦的說法感到相當遺憾，侯友宜在面對這段歷史稱當時是「依法執行」等語，這樣的說法其實是避重就輕、迴避責任。

侯友宜今天到新北市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪，針對鄭南榕基金會的聲明表示，「我相信民眾自有一定的公評」。

媒體追問，如果發生類似的事件，會怎麼處理。對此，侯友宜指出，尊重所有人的觀點，他現在最重要的是要好好地為人民努力做事。

民進黨市議員張維倩隨後在議場再就鄭南榕事件質詢表示，由於時空背景不同，若公元2022年發生類似事件情形，侯友宜會如何處理？

侯友宜答詢指出，若是警察執法，會按現有制度執行，依法執法，因為依法行政是公務人員應有態度，不管中央是民進黨等黨派執政，都應依法行政。

主張台灣獨立的鄭南榕1989年4月7日為堅持百分之百言論自由、拒絕因刊登台灣新憲法草案遭叛亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後自焚身亡。

鄭南榕基金會昨天透過新聞稿表示，侯友宜在1989年4月7日以激烈攻堅戕害鄭南榕誓死維護言論自由的舉動，被質問時卻一再聲稱「若再來一次還是要執行」，這樣的說法違反民主人權的基本價值，侯友宜言行不一致，欠缺反省能力。（編輯：戴光育）1110913

侯友宜
朱立倫：民進黨選輸當閣揆 票投侯友宜成全林佳龍 綠營議員指市府多推BOT難監督 侯友宜：創造3贏
林佳龍
林佳龍：打造新北成為所有族群的節慶城市 恩恩國賠案不成立 林佳龍：若當選市長重啟調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀