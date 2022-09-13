議員問若有類似鄭南榕事件 侯友宜：依法執法

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（中央社記者王鴻國新北13日電）鄭南榕基金會指新北市長侯友宜當年「依法執行」逮捕鄭南榕是避重就輕、迴避責任說法。侯友宜今天在市議會被質詢問到現在若有類似事件發生會如何處理，他答詢表示，依法執法。

民主進步黨新北市長參選人林佳龍昨天拜訪「自由時代週刊」創辦人鄭南榕基金會紀念館，要求侯友宜反思當年「奉命行事」抓人是否「問心有愧？」對此，侯友宜說，尊重每人不同觀點。

中國國民黨新北市長參選人侯友宜競辦發言人吳亮賢昨天批評林佳龍為了選舉，一再藉著已逝者進行政治操作，不要把選舉的考量，建立在家屬的傷痛以及挑起社會的對立及衝突之上。

鄭南榕基金會昨天發布聲明指出，對於侯友宜競辦的說法感到相當遺憾，侯友宜在面對這段歷史稱當時是「依法執行」等語，這樣的說法其實是避重就輕、迴避責任。

侯友宜今天到新北市議會進行市政總質詢前接受媒體聯訪，針對鄭南榕基金會的聲明表示，「我相信民眾自有一定的公評」。

媒體追問，如果發生類似的事件，會怎麼處理。對此，侯友宜指出，尊重所有人的觀點，他現在最重要的是要好好地為人民努力做事。

民進黨市議員張維倩隨後在議場再就鄭南榕事件質詢表示，由於時空背景不同，若公元2022年發生類似事件情形，侯友宜會如何處理？

侯友宜答詢指出，若是警察執法，會按現有制度執行，依法執法，因為依法行政是公務人員應有態度，不管中央是民進黨等黨派執政，都應依法行政。

主張台灣獨立的鄭南榕1989年4月7日為堅持百分之百言論自由、拒絕因刊登台灣新憲法草案遭叛亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後自焚身亡。

鄭南榕基金會昨天透過新聞稿表示，侯友宜在1989年4月7日以激烈攻堅戕害鄭南榕誓死維護言論自由的舉動，被質問時卻一再聲稱「若再來一次還是要執行」，這樣的說法違反民主人權的基本價值，侯友宜言行不一致，欠缺反省能力。（編輯：戴光育）1110913