國防預算創新高 民眾黨團籲國軍汰換老舊裝備

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立法院本會期為預算會期，民眾黨團關注新年度國防預算額度創新高，立委邱臣遠（右2）、張其祿（左2）13日主持記者會，呼籲政府妥善運用國防預算，確實強化不對稱戰力，提升國軍裝備質量，也必須兼顧財政紀律，確保資源都用在刀口上。中央社記者郭日曉攝 111年9月13日

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（中央社記者范正祥台北13日電）立法院本會期為預算會期，民眾黨團關注新年度國防預算額度創新高，今天呼籲政府妥善運用國防預算，確實強化不對稱戰力，國軍許多裝備規格老舊，落後世界平均水準不只一個世代，必須儘快檢討現況，汰換提升戰力。

台灣民眾黨立法院黨團召開記者會，總召邱臣遠主持、幹事長張其祿出席，指出民國112年度中央政府總預算案中的國防整體經費加計特別預算及非營業特種基金後，達新台幣5863億元；國防預算年年增加，應將有限資源發揮最大優勢。

邱臣遠表示，國防部須審視軍購案是否符合整體防衛構想，並以改善自製裝備為優先，減輕後勤負擔；檢討不對稱戰力建構方向，同步提升國軍武器世代，不可偏愛特一軍種；加速個人裝備更新，跟上世界主流，儘速發放單兵個人急救包。

記者會上，邱臣遠指出，提升不對稱戰力迫在眉睫。他也提及，國軍許多裝備規格老舊，落後世界平均水準不只一個世代，必須儘快檢討現況，汰換提升戰力。

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他說，面對中共對於台灣的軍事威脅加劇，台海和平穩定面臨嚴峻考驗，民眾黨團的態度當然支持國防預算增加，以採取相關因應措施，但國防預算都是來自人民納稅的血汗錢，必須確實都用在有效提升國軍戰力的刀口上，這也是非常重要。

談及台灣安全防衛，張其祿說，台灣必須有「正確的戰略」、「防衛的能力」、「堅定的意志」及「韌性的社會」這4大支柱，才可嚇阻敵人、避免戰爭。（編輯：蘇龍麒）1110913