明審台灣政策法案 美參院外委會主席預期過關

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參議院外委會主席梅南德茲13日出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會時表示，「台灣政策法案」將更清楚傳達美國協助台灣的意願，也能為台灣打開外交空間，預期14日將在參議院外委會獲得兩黨強健支持。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年9月14日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）美國參議院外委會14日將審議「台灣政策法案」，外委會主席梅南德茲今天受訪表示，法案將更清楚傳達美國協助台灣的意願，能為台灣打開外交空間，預期將在委員會獲得兩黨強健支持。

參議院外交委員會預計在美東時間14日下午2時30分（台北時間15日凌晨2時30分）召開工作會議，審議備受外界關注的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）等多項議案。

法案提案人梅南德茲（Robert Menendez）今天出席12日至14日在華府舉辦的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會，他會後受訪表示，預期法案能在委員會獲得兩黨強健支持。

梅南德茲說，他與美國行政部門曾就法案有過多次對話，雙方對內文達成不錯共識（land in a good spot）；在解決行政部門擔憂的同時，法案仍相當強而有力，能表達參議院欲強化與台灣關係、協助台灣取得捍衛領土完整性能力的意願。

梅南德茲強調，法案不會改變美國目前對台政策，而是更清晰傳達美國協助台灣的意願，包括在國際空間等諸多面向。

「台灣政策法案」長達107頁，集結近年涉台法案重點，是由民主黨籍的梅南德茲及共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）6月共同提出。

根據目前版本，法案將推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），也要求美國在台協會（AIT）處長任命比照一般美國駐外大使提名程序，須經過參議院同意，職稱也應改成「代表」（Representative）。

為強化台灣防衛能力，法案要求優先並加速處理台灣軍購請求，並計劃提供台灣數十億美元外國軍事融資資金；法案也將賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位，讓台灣能獲得軍事、經濟特別待遇。

由於法案將在外交、軍事、經濟、文化教育等多方面提升美台關係，先前傳出白宮對法案內容有疑慮，正遊說民主黨議員踩剎車。參議院外委會原訂8月3日審議法案，但在當天臨時以主席須參與院會事宜為由延期。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週接受彭博專訪時坦承，法案部分內容讓行政部門有些擔憂，他7日將與國會領袖會面討論。

有媒體在IPAC峰會記者會上詢問梅南德茲，有鑒於行政部門的關切，法案內文是否會有所修改，還是會依目前版本推動。

梅南德茲表示，法案內文會有些修改，但主要元素不變，仍會為美國對台灣的支持提供更清楚定義，包括領土完整性、防衛姿態協助、不對稱武器軍售及國際參與等，也會探索為台灣打開外交空間、鼓勵他國也支持台灣的方式。

梅南德茲說，美國不能讓類似立陶宛遭遇的事情再發生，立國依據自身主權決定，對台灣打開大門，卻遭受中國經濟上打壓。

他強調，如同他曾對行政部門說，這是對西方的考驗，「若我們不能幫助像立陶宛這樣的國家因應中國挑戰，我們將輸掉這場戰役」。（編輯：陳政一）1110914