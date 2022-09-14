密集拜會美參眾議員 陳以信：美重視台灣議題

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（中央社記者王承中台北14日電）立法院台美國會議員聯誼會訪美團拜會美跨黨派聯邦參眾議員，就近期台美關係與台海局勢及友台法案進行廣泛討論。國民黨立委陳以信今天表示，雙方意見交流非常熱烈，充分感受美方對台灣議題愈加重視。

立法院台美國會議員聯誼會副會長、國民黨立委陳以信12日率跨黨派立委訪美，預計拜會十餘位美國跨黨派聯邦參眾議員，也將拜會美國務院與國防部，與拜登政府涉台官員舉行閉門會談。

陳以信辦公室今天發布新聞稿指出，立院訪美團在美東時間13日前往國會山莊，拜會多位聯邦參眾議員，密集會晤民主黨籍參議員華納（Mark Warner）、共和黨籍參議員柏爾（Richard Burr）、參議員史考特（Rick Scott）、參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、眾議員勒斯科（Debbie Lesko）等人，分別就近期台美關係與台海局勢，及國會正在審議數項友台法案進行廣泛討論。

新聞稿指出，華納及柏爾共同接見訪團，稱許台灣在全球供應鏈所扮演重要角色，強調將在國會推動與台灣更深入合作。史考特則認為台灣繁榮美國就會繁榮，強烈支持台美簽訂雙邊貿易協定。

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新聞稿指出，葛蘭姆稱讚台灣是美國可靠夥伴，強調美國也要成為台灣最可靠朋友，關心台灣當前國防情勢，希望美國政府給予台灣更強力支持。勒斯科則對台積電在亞利桑那投資表達感謝，非常期待能再次訪台並參觀台積電。

新聞稿指出，訪團也與國防部涉台官員進行會談，並前往美國在台協會（AIT）的華府總部參訪，陳以信表示，此趟行程安排緊湊內容豐富，雙方意見交流非常熱烈，充分感受美方對台灣議題愈加重視。（編輯：翟思嘉）1110914