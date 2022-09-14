林定三長年在台推廣日本食文化 獲頒旭日雙光章

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北14日電）日本台灣交流協會代表泉裕泰今天頒發「旭日雙光章」給予鼎三國際企業會長林定三，感謝他長年在台灣推廣日本食文化。泉裕泰表示，由衷感謝林定三在福島核災發生後，走訪日本提升台灣對日本食品信心。

日本台灣交流協會今天表示，日本政府今年4月公布令和4年春季外國人敘勳受章者名單，林定三因長年在台灣推廣日本食文化，獲頒「旭日雙光章」，上午舉行授勳儀式，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、監察院長陳菊等人到場與會。

泉裕泰致詞表示，林定三自2006年引進日本米在台販售，迄今仍在台灣知名百貨大力推廣，且已販售多達180種以上稻米品種。例如冷掉也好吃的米、蛋白質含量低適合煮粥的米等，配合飲食文化及飲食習慣向台灣消費者介紹各品種特點，推廣並普及日本米。

泉裕泰指出，2011年福島第一核電廠事故後，讓林定三付出更多心力推廣日本農漁產品、食品，林定三隔年起每年利用一個月時間走訪日本全國產地，努力提升台灣民眾對日本食品信心，在日本食品飽受不實傳言評論之際，這項舉動鼓舞了許多日本業者，他也代表日本民眾表達由衷感謝。

泉裕泰提到，林定三與各產地生產業者及相關人員認真溝通獲得信賴關係，讓許多地方政府邀請他擔任公關大使，除稻米以外也支援酒品、蔬果、加工食品等產品的對台輸出及銷售，並推廣日本各地特色農林水產品及食品，對日本飲食文化普及具傑出貢獻。

林定三致詞表示，他在2016年獲頒日本食文化海外功勞獎，當時他有幸能與已故的日本前首相安倍晉三會面，並獲頒獎及鼓勵，這是他此生最大的榮耀，更榮幸今天獲頒旭日雙光章。

林定三指出，迄今他仍經常舉辦日本物產展，並直接進口日本各大縣市的稻米、水果跟加工品在台灣販售，同時他更推動例如台灣稻米、鳳梨等台灣農產品直接到日本，期待未來有更多台灣農漁產品能到日本，也盼更多日本農產品進口到台灣。

林定三強調，他會更努力在台灣、日本推廣農產品及食文化交流，並創造兩國互利、雙贏的局面。（編輯：楊凱翔）1110914