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朱立倫：當政府擋疫苗成為事實 有義務向全民道歉

2022/9/14 15:16（9/14 15:38 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）慈濟慈善事業基金會執行長顏博文透露去年採購BNT疫苗遭政府勸阻，國民黨主席朱立倫今天說，顏博文所說的都是事實，當政府阻擋疫苗成為事實時，只有一個義務，就是向全民道歉。

慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會去年共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，而有媒體報導，顏博文日前透露疫苗購買過程遭政府勸阻。

朱立倫今天下午在國民黨中常會上表示，大家都很清楚，去年5、6月疫情最嚴重之時，當時的指揮官宣稱，疫苗太多不知道如何處理，後來卻買不到疫苗；當時全民都想幫忙，要特別感恩慈濟、鴻海、台積電，以及工商企業界，都想要捐助疫苗。

朱立倫說，但當時政府態度非常明確，基本上都認為買不到，不需要幫忙，不管是公開或私下，都有證據可以顯示，國民黨立法院黨團近日就會分別向外界報告；顏博文所發表的談話，是事實，當政府阻擋疫苗成為事實時，只有一個義務，就是向全民道歉。

朱立倫認為，這時硬凹、抹黑、抹紅，尤其是對慈濟的抹紅，真是不可思議。這是什麼樣的時代，人家做善事幫助民眾、政府，事後還被抹黑、抹紅，這是民眾不能接受的，希望立法院黨團持續強力監督，對於政府防疫的種種作為，絕不能鬆懈。

此外，朱立倫也提到，台鐵改革真的迫在眉睫，大家常講的「今日公祭，明日忘記」，這句話真的能在台鐵得到證明，改革都束之高閣，台鐵這幾年出的包，已經無法細數。

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朱立倫強調，政府到現在為止，對台鐵的出包與過錯，沒學到教訓，台鐵的問題絕對不是只在台鐵，而是在交通部、行政院；太魯閣事件出現嚴重傷亡時，所看到的檢討報告，到今天為止有執行嗎，當時的交通部長林佳龍，今天所謂的扛起責任，是華麗轉身正在選新北市長。

朱立倫說，林佳龍的目標只有一個，就是選輸後，取代行政院長蘇貞昌成為閣揆，因為這是民進黨的慣例，但至少請蘇貞昌不要將檢討報告束之高閣，應認真檢討。（編輯：楊蘭軒）1110914

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