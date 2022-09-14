北竹苗澎三腳督 民進黨高層評估有機會

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（中央社記者葉素萍雲林14日電）民進黨中常會今天移師雲林縣，民進黨高層表示，這象徵民進黨把雲林列為目標縣市之一；另外，台北市、新竹市、苗栗縣、澎湖縣這4個三腳督選區，「容易讓大家跌破眼鏡」，民進黨是支持度最高的政黨，有實力取得較好機會。

民進黨內高層分析，民進黨2018年只拿下6個縣市，高雄市是補選贏回，也因為國民黨上次席次增加很多，所以這次國民黨連任縣市高達10個，連任縣市長有執政優勢，這也對民進黨選情造成困難。

黨內高層說，隨著選舉接近，選民會開始注意，要投給現任或挑戰者，過往經驗，連任者策略是對選舉議題冷回應、冷處理，不希望升溫激化選情，在國民黨執政縣市，民進黨挑戰者很難激發熱情。

黨內高層分析，現在很多民調顯示，挑戰者常連對手一半都不到，但這是因為選民受訪時覺得自己是少數隱藏想法，最後開出的票數與民調差距甚大。例如，2014年游錫堃選新北市長時，內參民調游錫堃落後20個百分點，但最後開出的票數只輸1點多個百分點。

黨內高層說，這次選舉與往年很大不同是，三腳督（三足鼎立）縣市特別多，真正的三腳督是第三名開出的票數「不會低於20%」，這情況有4縣市，包括台北市、新竹市、苗栗縣、澎湖縣。

他說，國民黨在苗栗縣分裂，違紀參選的鍾東錦實力很強，民進黨內部評估在苗栗機會愈來愈大；澎湖現任的馬公市長自己出來選，各方面評估也是三分天下。

黨內高層認為，這4個縣市的第三名票開出來，都不會低於20%，另外2位選將只要有人拿到40%的選票就會當選，對民進黨來說是好機會。

他說，民進黨有自信中央執政普遍還是獲得肯定，選民信賴，政黨支持度最高，有實力在這種選局裡面取得比較好的機會，這4個三腳督的縣市，是這次選舉最值得觀察、也容易讓大家跌破眼鏡的地方。

黨內高層認為，雖然有支持者憂心年底會不會重蹈2018覆轍，但他認為，2018因為剛執政就推動很多改革，但政績還做不出來，所以造成選舉很大挫敗，現在不一樣，民進黨對執政政績有信心。

另外 他說，有人指民進黨北部3個執政縣市（桃園、基隆、新竹）可能會全輸，但他有一定信心，這3縣市在2018年都能順利連任，代表執政獲得跨越藍綠肯定，再加上執政8年在地方打下組織基礎相當雄厚、要接棒者條件也很優，「不必太不樂觀」。

黨內高層指出，民進黨台北市長參選人陳時中過去擔任防疫指揮官，很多人非常肯定，雖然在野黨不斷發動攻擊，讓陳時中遍體鱗傷。但他認為陳時中不是會讓人討厭的人，選舉也不是靠仇恨才能拿得到選票。

他說，選舉剩70幾天，台北市接下來該打的、該走的、該論述的，好好做，底牌掀出來，他對台北市選情蠻有信心。

黨內高層並指出，赴雲林舉辦行動中常會的意義是「雲林有相當的機會」，過去總統蔡英文2次在雲林都拿到6成以上選票，去年公投雲林也贏很多，雲林2位立委也都是民進黨籍，雖然2018年因韓流致使未能連任成功，但這次民進黨把雲林列為目標縣市之一。（編輯：黃國倫）1110914