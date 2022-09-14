林佳龍：侯友宜民調支持率續降 有贏的機會

（中央社記者王鴻國新北14日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今晚接受媒體人黃暐瀚節目訪問表示，對手侯友宜民調支持率持續下降，競辦內部最近的民調顥示，侯已降到48%，若降到45%以下，他就有贏的機會。

林佳龍在節目中表示，他競選辦公室每周都會做民調，競選連任的新北市長侯友宜民調支持度從7月的6成多降到最近5成多，雙方持續拉近中。侯最近的民調已到48%，只要降到5成以下，選情就不是不能挑戰了，若到45%以下，他就有贏的機會。

他表示，綜合藍綠基本盤和過去民調、開票經驗，大環境會介於2014太陽花及2018韓流之間，對民進黨影響不會像過去這麼極端。以新北市藍綠基本盤差不多來看，這次選舉相差票數可能就如總統蔡英文2010年選市長時差距，約在11萬票左右。

林佳龍表示，根據民調，有一半以上的人不贊成侯友宜要選總統，卻來選市長，但他認為侯友宜不論市長選舉輸贏，一定會選總統，因為他目前是國民黨內最強人選，市長選舉後離總統初選僅相差約半年，兩次選舉就等於是一次選戰。

林佳龍表示，他參選後已讓對方內部有壓力，初步已把侯友宜牽制在新北。本來侯是要全國造勢；選舉就是和選民爭取工作，承諾選上要做滿4年，他承諾了，侯友宜卻不敢承諾，顯示心裡有鬼才不敢承諾，怕把自己後面的路堵住了。

林佳龍也說明為何從爭取選台北市長到新北市長的過程。他表示，就像他過去參選台中市長，是有勇氣承擔但不會挑位置的人，他爭取選台北市長，是因提名前1周都沒有人要選北市，後來因有陳時中後就禮讓，因此，他是備而不爭，徵召了，他就全力以赴，打到現在兩個月，已超過很多人想像而形成侯龍之爭。

他表示，侯友宜獨善其身且藍綠通吃，但是綠營會回流，藍營也有2024其他挑戰者的勢力，侯目前獲得的高好感度就是因侯不等於國民黨，不藍不綠是侯的優勢，但只要綠回流且藍不團結，這場選舉結果就可能會讓真實侯友宜現出原形。

他強調，他這場選舉早就有準備，因為首都圈就是要跨域治理，他從準備台北市12門課還沒上完就轉成新北大翻新，就是以齊柏林的視角從空中看大台北，他不會區分陽明山或觀音山，馬上提出100條政見，4大主軸都很具體。因為他參選就是想選贏。（編輯：屈享平）1110914