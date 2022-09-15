游錫堃：全球應正視中國威脅並採取必要行動

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（中央社記者王承中台北15日電）立法院長游錫堃14日於華府召開的IPAC年會中，以預錄影片的方式致詞。他表示，全球應正視中國對全球自由民主所造成的威脅，並應一起採取必要行動。台灣是防堵共產威權勢力擴張的第一線，歡迎IPAC未來到台灣開年會。

串連約30個國家的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）12至14日在華府舉行年度峰會，並於14日發布公報，強調各國與台灣的關係不是中國說了算，聯盟將推動增加台灣與其他國家之間的國會議員互訪，並抵抗中國的反彈。

立法院長游錫堃今天在臉書發文指出，很榮幸被IPAC邀請參加年會，但因立院即將開議，只能先以預錄影片的方式跟各國力挺台灣的國會議員見面。

游錫堃在影片中表示，IPAC自2020年6月4日成立以來，不斷擴大自由民主網路，現在會員有來自全球26國及歐洲議會等共241位國會議員。感謝IPAC多次聲援台灣，並關切中國對台灣的軍事威脅。相信當所有熱愛民主人權、遵守國際秩序的國家團結在一起時，中國再強大也無法撼動。

他表示，台灣是防堵共產威權勢力擴張的第一線，歡迎IPAC到台灣開年會，與台灣國會議員更進一步交流。台灣也會持續與各民主同盟國站在一起，並肩作戰，對抗威權，守護國際的和平與穩定。

游錫堃指出，最近數年來，國際民主版圖有縮小的現象，令人感到憂心。尤其是中共的威權體制，在經濟崛起後，不斷「對內壓迫，對外擴張」。他個人認為，此時全球應正視中國對全球自由民主所造成的威脅，並且應該一起採取必要的行動。

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游錫堃表示，中國軍機繞台、戰狼外交、一帶一路掠奪他國資源及南海島礁軍事化，嚴重威脅印太地區的和平與穩定。對內，中國強化箝制言論自由的力道、在香港強推「國安法」、在新疆進行種族滅絕政策，為鞏固政府權力棄人民福祉不顧。

他指出，聯合國近日提出的「中國新疆維吾爾自治區人權問題評估」報告，已經證實新疆維吾爾族人、哈薩克人與其他穆斯林等少數民族被迫害的真實情況，並稱中國可能犯下「反人類罪」。（編輯：翟思嘉）1110915