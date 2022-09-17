朱立倫10月啟動中央助選團 侯盧雙母雞跨縣市輔選

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）縣市長選舉11月26日投票，國民黨除將舉辦區域聯合政見記者會、10位女性縣市長參選人、六都市長參選人合體造勢活動外，9月底中央助選團正式亮相，10月開始全台各地助講、輔選。

國民黨備戰年底縣市長選舉，主打「決戰北台灣」，以六都過半、總席次16席以上為目標。在選戰策略方面，計畫以區域聯防概念，將北中南等地以區塊劃分主打團體戰，「決戰北台灣」將是此次選戰重點。

黨中央已完成輔選活動的相關規劃，文傳會主委洪孟楷今天受訪時說，未來將舉辦區域聯合政見記者會，規劃10位藍營女性縣市長參選人，以及六都市長參選人的合體造勢活動，為藍軍拉抬選戰氣勢；至於選前黃金週以及選前之夜的相關活動，正積極籌劃。

國民黨中央也將組成一支中央助選團，由黨主席朱立倫領銜。洪孟楷對此表示，9月底會正式對外公布，目前成員名單已大致確定，將納入歷任黨主席、不分區立委、卸任立委等人，由朱立倫擔任榮譽團長、秘書長黃健庭為副團長，率領團隊到各地助講、輔選。

國民黨的輔選3箭頭包括朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，也陸續啟動輔選行程。黨內其他大咖要角，採分進合擊到各地為黨籍參選人站台，像是前主席馬英九、江啟臣等人，近日也在各地奔走。

地方人士透露，侯友宜目前仍專心新北市議會總質詢，預計10月20日總質詢結束後，就會規劃相關輔選行程，到其他縣市幫忙站台。至於盧秀燕方面，藍營人士說，只要黨內的參選人有需要，都會盡力幫忙，目標就是團結勝選。

此外，國民黨為爭取縣市長選戰勝利，將持續透過陸戰組織方式拉緊支持者，包括持續舉辦固本會報、小型客廳會深入鄰里，青工、婦女系統則在各地辦活動，黨中央也將結合地方黨部，在11月的黨慶時舉辦活動，為選戰加溫。

至於空戰部分，藍營輔選人士表示，未來將透過經濟、青年等政策議題，持續檢視民進黨政府作為，加大宣傳力道，並說明國民黨的政策方向與理念，盼能爭取更多民眾支持。（編輯：林克倫）1110917