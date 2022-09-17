馬偕傳教在宜蘭特展 游錫堃盼噶瑪蘭族人恢復身分

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（中央社記者溫貴香台北17日電）立法院長游錫堃今天表示，噶瑪蘭族在他擔任行政院長任內復名成功，成為台灣原住民第11族，但各地的噶瑪蘭族至今還有許多人無法恢復族人身分，希望政府及各界一起努力，早日完成心願。

「噶瑪蘭的牧者－馬偕牧師傳教在宜蘭」特展開幕活動下午在淡水教會舉行，游錫堃受邀出席。

游錫堃表示，馬偕牧師1872年由加拿大來到台灣，當時以淡水為中心，宜蘭也是傳教的重心所在，從1873年到1891年，多數以徒步的方式翻山越嶺進入宜蘭，傳教至少28次，前後建立35所教會。

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游錫堃提到，馬偕牧師在宜蘭傳教的對象，99.9%是噶瑪蘭族人，從他的洗禮簿中總共2155名信徒，噶瑪蘭族人就有2153名可以得知。另外根據學者研究，1899年宜蘭平原上的噶瑪蘭人總數2789人來粗估，高達77%的噶瑪蘭人都是馬偕牧師洗禮的信徒。

他說，淡水教會特別整理了一百餘年來馬偕牧師傳教時的相關資料，辦理這項特展，意義重大，他表示相當感謝淡水教會與宜蘭縣史館的努力與用心，對此表達崇高的敬意。（編輯：張均懋）1110917