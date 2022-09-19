強化空投能力 陸軍採購衛星定位精準傘具系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北19日電）為強化國軍空投能力，陸軍司令部斥資新台幣1億9393萬元採購具備衛星定位功能的「精準空投傘具」系統，此系統可透過C-130運輸機、CH-47契努克運輸直升機執行任務，藉由導航設備空投補給品至指定地點。

根據政府電子採購網19日的決標公告刊載，陸軍司令部斥資新台幣1億9393萬8000元採購「精準空投傘具」系統，由台欣航太科技公司得標，履約地點為屏東。

軍方人士表示，精準空投傘具為加拿大製造的「MMIST SHERPA精準空投系統」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據台欣航太科技公司網站介紹，精準空投系統可透過C-I30、C-17運輸機、CH-47契努直升機或重型空中運輸載具執行空投任務。

此系統具陸上、海上全天候全地形空投能力，能精準導航空投補給品至指定空投地點，自主導引裝置具備衛星定位自主操控功能，可隨任務異動轉遞空投補給品著陸位置，除了執行國軍協同作戰精準空投任務外，亦可執行三軍聯合作戰精準空降空投補給作業、特種作戰任務、地面及海上接戰任務等。（編輯：郭無患）1110919