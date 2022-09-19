挺過中國打壓 台灣佳麗高曼容國際選美賽獲4獎

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（中央社記者蕭博陽、吳睿騏南投縣19日電）挺過中國打壓風波，前往馬來西亞參加選美賽的台灣佳麗高曼容獲才藝第一名、網路人氣獎、最佳精神獎、Top20 20強，她今天謝謝政府、最支持她的媽媽及每一名支持者。

出身南投縣埔里鎮的模特兒高曼容前往馬來西亞參加亞洲環球小姐（Miss Asia Global）國際選美賽事，13日出席馬來西亞檳城世界創新與科技大會開幕儀式，無法舉國旗上台向來賓打招呼，讓高曼容難掩傷心落淚，桃園市政府資訊科技局長余宛如目擊並揭露這件事。

挺過打壓風波，人還在檳城的高曼容今天透過臉書（Facebook）發布喜訊表示，拿下才藝第一名、網路人氣獎、最佳精神獎及前20強；由於高曼容以「摩琳之星」身分代表台灣出國參賽，她除感謝摩琳文化協會等人，也謝謝政府和最支持她的媽媽，「謝謝每一名支持曼容的大家，沒有你們，我做不到」。

摩琳文化協會也表示，感謝台灣、感謝外交部、感謝駐馬來西亞台北經濟文化辦事處，感謝大家這段時間的支持與鼓勵，滿滿的愛與關懷；高曼容以真實力榮獲2022年亞洲環球小姐才藝第一名、網路人氣獎、最佳精神獎、Top20 20強，將繼續努力加油，感謝大家祝福。

出身南投埔里的高曼容就讀暨大附中時，就在選美舞台嶄露頭角，打壓事件發生後，南投鄉親紛紛不捨並發聲力挺，南投縣長林明溱14日表示，高曼容是埔里的寶貝女兒，更是南投觀光大使，是一名非常溫暖親和的好女孩，南投鄉親永遠是她最強大後盾，曼容加油。

余宛如13日透過臉書表示，13日是世界創新與科技大會第一天，開幕儀式來自各國參選亞洲環球小姐的佳麗受邀上台，用自己語言跟大會來賓打招呼，台灣團眼尖看見代表台灣參賽的佳麗高曼容，都興奮不已，準備大聲加油，沒想到輪到高曼容上台時，卻被拉住，後來得知最後一刻因中國打壓，大會不能讓台灣佳麗上台。

余宛如今天獲知高曼容獲獎，透過臉書恭賀並表示，這次遇台灣佳麗受中國無理打壓插曲，多虧不少當地台商及檳城友人為他們、為曼容加油打氣，非常感謝，及所有因這次事件為台灣發聲的國內朋友，謝謝大家。

余宛如也說，台灣人很有韌性，擁有許多軟實力，更要團結與善用，與世界各國好朋友一起守護和平與民主，也讓台灣走入世界。（編輯：謝雅竹）1110919