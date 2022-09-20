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藍批TVBS移頻申請案 綠：尊重獨立機關審議

2022/9/20 12:00
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（中央社記者王承中、王揚宇台北20日電）有關系統業者申請TVBS新聞台移頻換鏡電視一案，國民黨團總召曾銘宗今天警告NCC懸崖勒馬，不可有雙重標準，須保障消費者權益。民進黨團副幹事長黃世杰指出，商業市場行為不要用政治提前下結論，應讓獨立機關去審議。

有線電視系統大豐、台灣寬頻通訊（TBC）8系統近期申請55頻位的TVBS新聞台移到149頻位跟158頻位，並申請鏡電視上架55頻位，引發關注。國家通訊傳播委員會（NCC）19日回應，NCC對頻道異動都依法定程序審議，不會持特定立場。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長洪孟楷、立委費鴻泰及賴士葆今天在立法院召開記者會。

曾銘宗表示，NCC過去撤銷中天新聞，已讓媒體全面綠化，如今想完成最後一哩路，把TVBS新聞台移出55頻位。國民黨團強力警告NCC懸崖勒馬，不要淪為蔡政府的NCC，並要求NCC不可以有雙重標準，依法、依慣例必須保障消費者權益，不可把TVBS新聞台移到158頻位。

曾銘宗指出，在立法院開議後，審查明年度預算前，國民黨團將要求NCC進行專案報告，說明為何胡作非為，讓媒體全面綠化，並待專案報告後，國民黨團才會審議NCC的預算。

對於是否為此杯葛23日行政院長蘇貞昌的施政報告，曾銘宗表示，國民黨團有幾點在考慮，首先民進黨政府救災看顏色，且染疫亡故超過1萬人，民進黨政府至今未致歉，而打疫苗不良反應申請救濟緩慢，再加上讓媒體全面綠化，國民黨會考量綜合因素，決定是否讓蘇貞昌上台。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長黃世杰等人召開黨團記者會，黃世杰表示，根據媒體報導指出，這議題是系統商跟TVBS新聞台協議時有不同意見，而系統商本於權益向NCC提出申請。

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黃世杰指出，黨團認為這是商業市場行為，不要用政治提前下結論，應讓獨立機關專業委員會去審議，由系統商所提出的理由，以及相關商業行為是否符合法令。民進黨團本身沒有預設立場，也希望國民黨、其他黨派不要預設立場，意圖用政治力干預審議過程。

對於國民黨不排除杯葛蘇貞昌的施政報告，羅致政表示，認真討論、通過法案、審議預算，這是憲法賦予立委的職責，任何的杯葛都會影響立委職責的實踐，呼籲國民黨團不要找任何理由、藉口，為杯葛而杯葛，這是沒有意義的。不讓行政院長順利上台絕非常態，只是讓立委怠忽職守的理由及藉口，希望國民黨團能回到議場、委員會，好好審法案及預算。（編輯：郭無患）1110920

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