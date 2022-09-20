藍籲向馬英九學勘災 綠反批用天災獲取政治紅利

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（中央社記者劉冠廷、葉素萍台北20日電）國民黨今天呼籲總統蔡英文向前總統馬英九、國民黨桃園市長參選人張善政等人學習如何救災與勘災。民進黨質疑國民黨用天災做文章獲取政治紅利，到底誰才是眼裡只有選舉。

台東18日發生芮氏規模6.8強震，總統蔡英文19日為視導中央災害應變中心未與花蓮、台東縣長連線致歉。

國民黨上午召開記者會，文傳會副主委練鴻慶表示，2018年時任新北市長的國民黨主席朱立倫到新加坡演講，忽然有強颱逼近台灣，朱立倫就在新加坡，利用通訊軟體與新北市府災害應變中心連線。朱立倫一個人在新加坡可以連線，蔡總統在中央應變中心卻說無法連線，這不是欺騙人民嗎。

練鴻慶也說，「蔡英文之心，路人皆知」，因為花東較不支持綠營，對於災情也就只想應付了事，這證明了蔡總統不是想當「台灣人的總統」，而只想當「民進黨的總統」。如果蔡總統覺得這樣講不公平，就請用行動來反駁，在最短的時間內關懷花東。

民進黨發言人謝子涵透過新聞稿表示，蔡總統跟內政部早已向花蓮縣與台東縣兩位縣長，及縣府救災團隊表達歉意。地震發生隔天，行政院長蘇貞昌也赴花東勘災，指示中央全力支持地方，將災損降到最低，且用最快的時間完成復原。「然而國民黨仍持續用天災來做文章獲取政治紅利，到底誰才是眼裡只有選舉？」

謝子涵說，國民黨直到今天還持續用災情做文章、製作網路攻擊圖卡，加深社會對立，國民黨只想利用災情獲得自身政治紅利；災後的政治口水對救災毫無幫助，呼籲國民黨不必兩面手法，藉天災政治操作。（編輯：林興盟）1110920