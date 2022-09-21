違反政府採購法買中藥、貼布 監院糾正北市聯醫

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（中央社記者陳俊華台北21日電）監委賴振昌、王麗珍、林國明今天說，台北市立聯合醫院違反政府採購法規定，頻以小額採購方式採購中藥品，且以緊急採購方式處理後續無法核銷的貨款，涉有違失，監院通過糾正。

監委賴振昌、王麗珍、林國明透過新聞稿指出，政府採購法規定，採購招標方式分為「公開招標」、「選擇性招標」及「限制性招標」，機關辦理公告金額以上的採購，應公開招標；另依中央機關未達公告金額採購招標辦法規定，機關辦理新台幣10萬元以下小額採購，得不經公告程序。

監委表示，規避政府採購法規定，而以10萬元以下的採購，分批辦理採購，屬錯誤的採購行為。台北市聯醫在108年到109年間，頻以小額採購名義，逕洽特定廠商採購中藥品，未適時依政府採購法規定程序採購藥品。

監委指出，北市聯醫部分品項採購數量，超過小額採購上限10萬元用量，未注意藥品契約金額已用罄，仍持續進貨，導致後續發生無法核銷貨款的情事，並以緊急採購方式處理，實有未當。

監委表示，政府採購法也規定，當人民生命、身體、健康、財產遭遇緊急危難，需緊急處置的採購事項，得不適用政府採購法招標、決標規定。但台北市聯醫辦理案號10807緊急採購，並非因藥品有緊急採購需求，且採購品項包含萬靈膏加減味（貼布）等中藥調養藥品。

監委指出，這項採購案是因小額採購爆量，廠商所送發票無法核銷，為核付貨款，才以緊急採購方式處理，違反政府採購法規定；廠商開立的發票金額與決標單價不一致，核銷時由總務室核銷承辦人手動將契約單價改為發票上的金額，處理過程便宜行事，核有違失。

監委說，台北市衛生局未落實督導台北市聯醫辦理中藥品採購作業職責，監督機制徒具形式，應檢討改進。

針對台北市立聯合醫院辦理108年到109年中藥品採購，未依政府採購法規定及履約管控作業未臻良善，監察院社會福利及衛生環境委員會今天通過糾正。（編輯：林興盟）1110921