藍議員力挺 侯友宜：正向看選舉 選後還是好朋友

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（中央社記者王鴻國新北22日電）國民黨新北市議員多人今天在議場上以戳破競選對手政見氣球等方式力挺市長侯友宜。侯友宜表示，選舉只是過程，希望對手勿惡意攻詰，衷心期待選後還是好朋友。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨多位議員進行聯合質詢，紛紛質疑民進黨新北市長參選人林佳龍所提出青年議會及安家基家等政見，進而還以行動劇方式，用「正義之刃」來一一戳破對手「老人裝假牙」「成家基金」與「15歲青年議會」等空洞政見的氣球，力挺侯友宜。

侯友宜表示，選舉期間，大家對很多議題有不一樣看法，但中華民國的國家不大，選舉只是一個過程，希望用健康、快樂、希望來帶給城市未來。

他表示，應正向看待選舉，而不是一味惡意批評和指控，而是要好好思考，台灣大大小小的選舉，應用正向和理性提出自己的政見，可以質疑別人但不用惡意攻詰，選後，大家還是好朋友，這是他衷心期待。

他表示，希望用健康心態來看自己要提什麼遠見和抱負，才是最重要的，他笑說自己沒有多大本事，就是好好做事，一起努力讓新北更好。（編輯：方沛清）1110922