外交部感謝英新任外相 上任約2週就發表友台言論

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）英國新任外相柯維立在聯大期間會晤中國外長、美國國務卿關切台海情勢，外交部表示，柯維立上任約2週就發表友台言論，延續英政府一貫支持台海和平穩定政策，外交部表達誠摯感謝。

外交部發言人歐江安向中央社表示，外交部注意到， 英國外交、國協暨發展部發布柯維立（James Cleverly）在紐約聯合國大會期間分別會晤中國外長王毅及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的新聞稿。

歐江安表示，柯維立首度會晤王毅已當面表達對目前台海緊張情勢的嚴正關切；另與布林肯會晤時更重申，英國將致力維護以規則為基礎的國際秩序，對台海及其他區域和平與穩定的承諾不變。

歐江安指出，對於柯維立上任僅約兩週即發表堅定友好台灣的言論，明確延續英國政府一貫支持台海和平穩定的政策，維持7大工業國集團（G7）於今年8月聲明的相同政策立場，外交部表示誠摯感謝及歡迎。

外交部表示，英國新政府在9月6日組成，新首相特拉斯（Liz Truss）擔任外相時即曾多次公開宣示維持台海和平穩定的重要性；柯維立延續英政府及特拉斯的一貫原則，聯合理念相近國家共同捍衛民主自由，維護以規則為基礎的國際秩序。

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外交部指出，英國政府的友好立場顯示台灣遵守國際規則、愛好民主自由及尊重人權法治等普世價值，以及位處對抗威權擴張主義的前沿關鍵地位與扮演民主供應鏈不可或缺的夥伴，已普遍獲得英國與理念相近國家的尊重與支持。

外交部表示，台英關係密切友好，英國支持台灣有意義參與國際組織，重申維護台海和平與穩定的承諾，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與包括英國的G7會員國及歐盟等理念相近國家及夥伴攜手強化合作。（編輯：蘇志宗）1110922