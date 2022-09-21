英國外相會晤王毅 關切台海緊張情勢

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（中央社記者陳韻聿倫敦21日專電）英國外交部一名發言人表示，外交大臣柯維立20日與中國外長王毅在紐約會晤，期間表達對台灣海峽情勢緊張的關切，並譴責俄羅斯侵略烏克蘭毫無正當性。

同時，柯維立（James Cleverly）也強調在聯合國安全理事會框架下，在外交、安全、氣候變遷、全球公衛等關鍵議題，與中國進行「建設性互動」的重要性。他提到，英、中兩國應維持溝通管道，討論彼此之間有歧見的議題。

柯維立並感謝中國國家副主席王岐山19日出席英國女王伊麗莎白二世國葬，以及中國國家主席習近平9日致唁電。

英、中兩國都是聯合國安理會常任理事國，其他3個常任理事國是美國、法國和俄羅斯。俄羅斯2月全面侵略烏克蘭後，國際間出現將俄羅斯逐出安理會的聲浪。

聯合國大會13日在紐約開議，總辯論20日開始。柯維立6日上任，這是他上任後第一次訪問美國，也是首度與王毅交手。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日至3日率團訪台，北京至今持續藉故對台灣文攻武嚇、在台灣周邊與台灣海峽軍事動作頻頻，並向各國政府和國會加強施壓，企圖阻撓各國與台灣進一步發展關係。

自俄烏戰爭2月爆發以來，北京持續採取「親俄中立」的立場，包括在外交上為莫斯科幫腔，支持「以美國為首的西方集團要為俄烏戰爭負責」、西方見不得中國與俄羅斯強大、俄烏「關係危機」源於北大西洋公約組織（NATO）東擴對俄羅斯構成威脅等論述，無視俄羅斯企圖以武力強迫改變邊界、殘殺平民等行徑已違反國際法及其簽署的各項協定。

英國首相特拉斯（Liz Truss）今天將在聯合國大會發表演說。首相辦公室表示，特拉斯已啟動更新英國政府去年3月發布的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review）。新的安全戰略將以確保英國能有效對抗俄羅斯、中國等威權政權為目標，相關內容預計今年底前發布。（編輯：韋樞）1110921