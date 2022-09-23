深化合作 台捷簽署半導體、教育合作備忘錄

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）台灣與捷克今天簽署半導體科技合作備忘錄、教育合作備忘錄及多項文化、學術合作備忘錄，包括國立故宮博物院、台灣博物館與捷克國家博物館簽署締結姊妹館協議書。

外交部今天上午舉辦「捷克參議院教育、文化、科技、人權暨請願委員會主席德拉霍斯訪團」合作備忘錄簽署儀式暨訪團成果記者會。由台灣駐捷克代表柯良叡及捷克駐台經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）代表簽署備忘錄。

國立政治大學、中山大學也在會中與捷克知名的查理大學（Charles University）簽署合作備忘錄。

捷克參議院教育、科學、文化、人權暨請願委員會主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）、捷克教育部次長維多娃（Radka Wildová）、科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）、外交部常務次長俞大㵢、國科會副主委林敏聰皆出席觀禮。

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俞大㵢表示，今天的儀式是此次訪團成果豐富的展現，是台捷雙邊關係的里程碑，台捷享有共同民主自由價值，期盼透過這些備忘錄的簽訂，持續深化台捷間的合作。

德拉霍斯表示，他與台灣接觸已有很長的一段時間，強烈感受台捷有共同理念價值，因此他組織了這個小型代表團訪台，5天訪問很短暫，但訪團善用每1分鐘，深化與台灣的交流合作，他已開始期待下次能再訪台灣。（編輯：張良知）1110923