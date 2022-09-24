蔡英文：用民主與世界打交道 11/26實現18歲公民權

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（中央社記者溫貴香台中24日電）民進黨主席蔡英文今天表示，全世界主要民主國家都已實現18歲公民權，台灣一定要跟上腳步，要用民主和世界打交道；11月26日透過修憲複決，擴大民主參與，讓18歲年輕人能夠用選票，展現台灣人對民主的意志。

民進黨在創黨36週年紀念日前夕，今天下午在台中市舉辦「民主36挺18」音樂會，與會者還有副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌，另有前台中市長林佳龍、台中市長參選人蔡其昌、苗栗縣長參選人徐定楨、彰化縣長參選人黃秀芳、南投縣長參選人蔡培慧、雲林縣長參選人劉建國、民進黨秘書長林錫耀等人。

蔡英文致詞時表示，再過幾天民進黨就要滿36歲，36年來民進黨參與台灣從威權走向民主的路途，歷經從在野走向執政的過程，追求民主從來不是一條輕鬆的路，不論挑戰再怎麼艱辛，台灣人民都一起走過來，民進黨也在這段過程承載人民期待，推動台灣的民主不斷進步。

蔡英文說，台灣的民主，需要跨世代一起參與守護，特別是全世界都在關切台灣的未來，在此關鍵時刻，更要把「民主」當作是對外定位台灣國際角色，對內強化社會韌性的核心戰略。

她指出，全世界主要民主國家都已實現18歲公民權，台灣一定要跟上腳步，這就是「民主前進挺18」的意義。要讓民主繼續前進，台灣也要用民主和世界打交道，今年11月26日，應該透過修憲複決來擴大民主參與，讓18歲年輕人，能夠用選票展現台灣人對民主的意志。

蔡英文強調，「我們都年輕過，也都是從年輕時開始，就為了台灣的民主來努力」；36歲的民進黨，要做最挺18歲年輕人的政黨。

她表示，民進黨是一個會做事的團隊。在中央，行政院長蘇貞昌帶領的中央執政團隊，這幾年來打拚出非常好的執政成果；在地方，有7個會做事的地方執政團隊，都締造出亮眼的執政成績。

蔡英文呼籲，11月26日要用手中的選票，讓中央到地方可以連成一線，「做伙打拚」，有信心也有決心，要團結一心，延續36年來的民主傳承，延續「勤政，清廉，愛鄉土」招牌，為家鄉拚出更好的未來。民進黨加油、36歲生日快樂，台灣加油，年輕人加油。（編輯：林興盟）1110924