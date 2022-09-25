北韓再試射彈道飛彈 外交部譴責破壞區域和平穩定

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）北韓今天上午再度試射短程彈道飛彈，外交部表示對於北韓屢次違反聯合國安全理事會相關禁令，破壞區域和平穩定的不負責任行為，表達高度關切與譴責。

外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，北韓25日上午自平安北道朝日本海方向試射1枚短程彈道飛彈，目前美國、日本及南韓政府均已對北韓再度違反聯合國安理會相關決議、試射飛彈的挑釁行為表示譴責。

外交部指出，北韓自今年1月起，罔顧區域周邊愛好和平國家的殷切期盼，已在韓半島區域進行洲際彈道飛彈測試在內共22次武力挑釁，並於8日公布核武力政策法，聲稱不排除在特定條件下率先動用核武的可能性，再度升高區域緊張情勢。

崔靜麟表示，外交部對北韓屢次違反聯合國安全理事會相關禁令，破壞區域和平穩定的不負責任行為表達高度關切與譴責。

外交部指出，政府對北韓近期頻繁試射導彈與通過核武力政策法的挑釁行徑，以及對區域情勢可能產生的衝擊皆密切關注。

外交部強調，台灣身為印太社群重要成員之一，與理念相近國家合作，共同促進韓半島在內的區域和平穩定，遏止威權主義的擴張侵略，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放的印太區域。（編輯：蘇志宗）1110925