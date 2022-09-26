俄烏戰爭創新契機 挪威台灣人正名整裝趁勢再起

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在挪台灣人國籍正名運動終告一段落，發起人Joseph依然與挪威媒體保持密切聯絡，圖中的報紙為Joseph協助牽線完成的「晚郵報」（Aftenposten）金門特別報導。中央社記者辜泳秝奧斯陸攝 111年9月26日

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩26日專電）挪威台灣人2016年發起國籍正名運動，去年遭歐洲人權法院判決不受理。運動主要發起人Joseph表示，俄烏戰爭讓各國更體悟台灣長年遭打壓，正名運動整裝中與挪威政黨和媒體密切聯繫趁勢再起。

在挪台灣人國籍正名運動起源於2010年挪威政府將旅居挪威台灣人的居留證上的國籍改為「中國」（挪威文：Kina），引起許多在挪台灣人的不滿，因而向挪威政府反映，甚至投書挪威媒體，但並未得到挪威政府正面回應。

2016年當時在挪威攻讀人權法碩士的台灣律師Joseph在網路社團上發起向挪威移民局提出訴願，並以一人一信抗議，卻被挪威移民局以「此一註記並未對當事人在挪威的權利和義務造成影響」為由駁回訴願。

在各種遊說與訴願手段都無效的狀況下，在挪台灣人2018年決定尋求司法途徑，並開始在網路上募資，盼募得足夠資金進行訴訟，並於2019年向挪威法院提出訴訟。

但奧斯陸地方法院並未開庭進行言詞答辯就駁回此案，表示挪威政府遵守一中政策，且居留證的國籍標示並不影響台灣人在挪威生活的任何權利。

2021年在挪威法院上訴失敗後，Joseph等人決定向歐洲人權法院提起訴訟。但2個月後，案子遭歐洲人權法院判決不受理，在挪台灣人的法律行動被迫告終。

行動告終1年多以後，主要發起人Joseph告訴中央社，目前的國際情勢讓挪威人更加重視台灣，有更多人因為俄烏戰爭與中國軍演體悟台灣長年在國際上遭打壓。

Joseph告訴中央社，他們仍未放棄以學生為主體的遊說，希望能透過與各大政黨青年團接觸，影響挪威未來對台態度。

他強調，當初募資的信託帳戶中還有一筆資金，同時正名運動的所有資料與論述都已經整理完畢，放在網站上免費公開分享給所有需要的人，供全球各地仍在為台灣人國籍正名努力的許多人所使用，他和夥伴們會繼續累積能量，整裝等待再出發的時機。

Joseph說，歐洲人權法院的判決過程粗糙，確實讓他非常失望。他不諱言，這次訴訟的過程讓讀人權法的他對人權法院理想破滅。

Joseph苦笑說，這次破滅雖然很受傷但他學會用更實際的手段去達成理想，他還是個理想主義者，不會因此放棄對人權的執著。（編輯：韋樞）1110926