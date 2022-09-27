藍稱傲慢拒接牙醫陳情 陳時中競辦：勿抹黑炒作

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安等藍營批評，民進黨台北市長參選人陳時中傲慢拒絕接受牙醫界陳情，陳時中競選辦公室回應，陳時中早已與牙醫團體座談，呼籲藍營勿再抹黑炒作。

立法院院會5月三讀通過修正「醫師法」部分條文及7項附帶決議，引發牙醫界不滿。蔣萬安昨天指出，相較陳時中，自己更關注牙醫系師生的陳情與執業環境、醫療品質，批評陳時中對自家學弟妹訴求視而不見。

「中國國民黨KMT」臉書粉絲專頁發文指稱，陳時中在競選市長牙醫界後援會成立大會現場遇到牙醫團體陳情，竟是先讓人空等2小時，還故意繞道避開、傲慢拒絕接受。

陳時中競選辦公室今天上午發布新聞稿說明，國民黨臉書發文是子虛烏有的抹黑，陳時中從未刻意避開牙醫團體，是當天抵達會場時，陳情的牙醫已離開現場。

陳時中競辦指出，陳時中21日就與陳情牙醫團體面對面座談1個多小時，牙醫團體的臉書粉絲專頁有網路直播可以證明，陳時中當時就明確表態「反對附帶決議」，當晚也在臉書公開發文重申立場。

陳時中競辦表示，陳時中比蔣萬安更早與此牙醫團體座談，並清楚說明立場，何須刻意避開、拒絕接受陳情。陳時中競辦批評，蔣萬安動作慢半拍還振振有詞地指控他人，請回歸議題討論，勿再抹黑炒作。（編輯：李亨山）1110927