國民黨籲全民檢舉周玉蔻 NCC：將依法調查

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（中央社記者王承中、賴于榛台北27日電）前中國小姐張淑娟控告媒體人周玉蔻加重誹謗罪，國民黨呼籲全民檢舉檢舉周玉蔻，維護媒體環境。國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥今天表示，已收到30幾案針對周玉蔻的檢舉，會依法進行調查，若屬實將追究民視的行政責任。

媒體人周玉蔻日前在電視節目中指稱，國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」女主角，是前中姐、前華航空姐張淑娟。張淑娟26日到北檢按鈴控告周玉蔻加重誹謗罪，周玉蔻到場鞠躬道歉。

國民黨今天舉辦「為你拚 好日子」九合一中央助選團成立誓師大會，國民黨主席朱立倫在會後接受媒體聯訪時指出，他很感慨民主走到今天，非常光碟式、潑墨、染黑等惡意攻擊方式，已經變成民進黨長期以來最重要的招數；從政的人可以忍受這類惡意攻擊，但無辜受害者如張淑娟，誰能還她公道、還她清白。

朱立倫說，民進黨利用媒體、運用媒體人攻擊國民黨這種慣用伎倆，多年來大家看得非常清楚，現在想切割就切割、把民眾當傻瓜，是不可能也無法達成目標。

朱立倫說，NCC是民進黨開來對付藍營的媒體，只要講錯話就要關台、移頻，甚至沒做事也會被消音，但民進黨做了這麼多惡劣事，NCC卻沒有聲音，再這樣下去，台灣最需要被消滅的就是NCC。

國民黨台北市議員王鴻薇等人上午在國民黨中央黨部召開記者會，針對周玉蔻近來頗富爭議且無視新聞自律的言行，呼籲為維護媒體環境，全民應站出來檢舉周玉蔻，並呼籲NCC勿雙重標準。

王鴻薇指出，昨天也向NCC申訴民視談話性政論節目違反製播新聞事實查證原則致損害公共利益。當年NCC關中天時，NCC委員曾質疑中天報導前高雄市長韓國瑜穿襪子，難道討論蔣孝嚴滾床單就適當嗎？請NCC拿出同樣標準。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席施政報告並備質詢。國民黨立法院黨團書記長李德維質詢指出，全民近期都看到周玉蔻在民視新聞頻道，無所不用其極的羞辱張淑娟，但NCC好像都看不到，到底要不要開罰。

列席的NCC主委陳耀祥表示，台灣是民主自由國家，不會事先要求新聞台要報導什麼內容，而是事後追審。目前針對周玉蔻，NCC有收到30幾案的檢舉，陸續在處理當中，會進行調查，是否有違反事實查證、公平原則或其他法律強制禁止規定，以及公序良俗等，會依法處理。

李德維詢問，若張淑娟勝訴，是否代表周玉蔻公然透過電視散佈假消息？行政院、NCC打算如何處理播出節目的民視電視台。陳耀祥指出，張淑娟提告屬於刑事責任的追究，屬於個人權利。周玉蔻的節目是否違法，如果NCC查證屬實，這是行政責任，NCC監督的對象是民視，而不是個人。（編輯：蘇龍麒）1110927