警械使用條例修法 立院30日拚三讀

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（中央社記者郭建伸台北27日電）台南殺警案引發外界討論警械使用條例修法進程，立法院長游錫堃29日下午將召集朝野黨團協商，立法院30日院會將警械使用條例部分條文修正草案排入討論事項，屆時將拚三讀修正通過。

立法院內政委員會2020年12月28日初審通過警械使用條例，明定警員執行勤務時，若自身生命受到威脅且無法有效使用警械時，得使用其他物品代替警械。但內政部成立調查小組調查警械致死等關鍵條文，則保留送交協商。

台南殺警案引發外界關注警械使用條例、外役監條例修法，朝野黨團本會期都將這兩部法列為優先法案。立法院長游錫堃預計於29日下午4時30分召集朝野黨團協商，討論警械使用條例部分條文修正草案。

立法院程序委員會今天中午開會討論30日院會議程，除了排定30日上午對行政院長施政報告繼續質詢，也排定30日下午處理警械使用條例部分條文修正草案，將拚三讀通過。

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民進黨立法院黨團幹事長羅致政受訪表示，黨團跟行政部門溝通後有初步共識與方向，法務部將明確化警械使用條件，具體條件會有4個方向，將在協商時將提出新版本。

國民黨團總召曾銘宗受訪表示，過去法規對警械使用認定對警察人員保護不足，導致警察人員被起訴或判刑、對法規有疑慮；黨團會再聽聽司法和行政單位，盼協商取得共識，確保警察權益。（編輯：蘇龍麒）1110927