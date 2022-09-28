黃國昌指助黑道攫取土地 蔡適應：決策早定與我無關

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（中央社記者王揚宇、葉素萍台北28日電）台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長、前立委黃國昌質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應施壓，促使國防部賤賣眷地，讓國有地進了黑道與財團手中。蔡適應今天說，黃國昌打錯人了，這筆土地在新北市，政策決定則是在國民黨時代，「與我無關」。

蔡適應指出，辦公室做的，是請政戰局及相關單位推動的案子，符合法律規定，依法辦理、不要延宕。

OURs都市改革組織、台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今天召開「財團黑道聯手都更 無良政客施壓助攻」記者會。

黃國昌說，林口麗林二段「干城二村」這一塊眷地，原本最大地主是國防部，2021年天道盟太陽會控制的「麗新國際管理顧問有限公司」，趕在新北市政府受理空地都更期限前，提出林口麗林二段都市更新案，麗新國際的總經理是天道盟精神領袖吳桐潭的左右手洪乾峰。

黃國昌指出，2021年8月及9月，擔任外交國防委員會召委的蔡適應二度出面召開協調會，施壓國防部出售該筆林口眷地。國防部政戰局竟違反行政院2021年3月所作出「暫緩處分」指示，重新決議出售。

黃國昌批評，此案不僅是賤賣國土，國防部、國產署違反行政院指示，還違法出售眷地。國防部、國產署明知該眷地已被納入申請都更範圍，不應再出售，卻曲從蔡適應，讓國家眷地落入黑道集團之手。

對此，蔡適應今天召開記者會，反駁黃國昌的說法；蔡適應指出，「黃國昌你打錯人了」，這個案子決定它是都更以及要標售，是在過去國民黨執政時間，就已經決定的方向，而那時討論這件事情，他還不是立委。

蔡適應指出，此案的位置是在新北市，如果覺得有問題的話，應該要找新北市政府才對。

對於黃國昌指控施壓，蔡適應說，土地要用怎樣方式去開發，最早是在國民黨執政時候就已經決定的方向，用拍賣方式處理，都更位置在林口，新北市府也有權利表達意見，而過去這些，他完全沒有參與。

蔡適應表示，辦公室在2018年收到地主陳情，主要內容是這個土地從民國90幾年開始，荒蕪到現在，私人地主一直期待政府的應辦事項，即拍賣程序能夠盡速處理，他辦公室要做的事，就是請行政部門「依法辦理、不要延宕」。

蔡適應說，黃國昌可能沒看清楚公文，因為當中提到，考量本案土地權是因為人民陳情，行使共有土地優先承購權利，基於信賴保護及誠信原則，並符合眷改條例規定，提高土地使用效應，請繼續辦理標售等。

是否擔心因此事影響選情；蔡適應說，任何議題都會影響到，黃國昌如果認為有不妥，這案子的委託、招標，一直是國產署辦理的；不曉得為何在這時間點，離投票剩60天，突然間用莫須有指控，他覺得莫名其妙。

是否對黃國昌提告，蔡適應指出，沒有考慮提告，只希望把事情說清楚，讓黃國昌知道。

至於被指與天道盟關係密切，蔡適應說，不曉得黃國昌為何這麼說，因為他是政治人物，參與很多公共場合，認識很多人，但沒有任何特別關係。（編輯：蘇龍麒）1110928