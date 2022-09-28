黃國昌指賤賣國有地給黑道 國產署：依規定估價標售

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（中央社記者張璦台北28日電）前立委黃國昌質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應施壓，促使國防部賤賣眷地，讓國有地進了黑道與財團手中；財政部國產署說明，所涉的新北市林口區麗林二段17筆「國私共有」土地，國產署皆按照程序、依法辦理估價和公告標售作業。

黃國昌說，林口麗林二段「干城二村」這一塊眷地，原本最大地主是國防部，去年天道盟太陽會控制的「麗新國際管理顧問有限公司」，趕在新北市政府受理空地都更期限前，提出林口麗林二段都市更新案，麗新國際的總經理是天道盟精神領袖吳桐潭的左右手洪乾峰。

黃國昌指出，去年8月及9月，擔任外交國防委員會召委的蔡適應二度出面召開協調會，施壓國防部出售該筆林口眷地。國防部政戰局竟違反行政院去年3月所作出「暫緩處分」指示，重新決議出售。

黃國昌批評，此案不僅是賤賣國土，國防部、國產署違反行政院指示，還違法出售眷地。國防部、國產署明知該眷地已被納入申請都更範圍，不應再出售，卻曲從蔡適應，讓國家眷地落入黑道集團之手。

對此，蔡適應今天召開記者會，反駁黃國昌的說法。

財政部國有財產署晚間發新聞稿指出，新北市林口區17筆國有持分土地，是「國私共有」土地，依國防部政治作戰局在民國110年10月5日委託辦理標售；國有持分土地面積1萬1412.79平方公尺，屬第2種住宅區。

國產署表示，105年11月30日國防部報奉行政院同意辦理標售後，經政戰局委託國產署標售，自108年至110年初共辦理5次公開標售均流標；官員表示，可能是因為國私共有，產權較為複雜。

國產署指出，政戰局110年10月5日告知國產署北區分署，此案土地因民眾陳情行使共有土地優先承購權利委託標售在案，基於信賴保護及誠信原則，請分署續辦估價及標售。

政戰局在今年2月15日，告知北區分署同意以估定價格新台幣8億6212萬餘元為底價，辦理公開標售；北區分署因此列入111年度第1批國防部委託標售國軍老舊眷村改建國有不動產標售，於4月12日開標，共有4人投標，以9億2680萬元整標脫。

國產署表示，國有眷改土地屬政戰局經管國有公用不動產，依「國軍老舊眷村改建條例」規定，由國防部運用國有眷改土地處分所得執行國軍老舊眷村改建，不受國有財產法有關規定的限制；國產署是依國軍老舊眷村及不適用營地的國有土地標售或處分辦法規定，接受政戰局委託辦理估價、公告標售作業。（編輯：潘羿菁）1110928