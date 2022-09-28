黃國昌指蔡適應助黑道攫取眷地 黃希賢籲檢調查

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無黨籍基隆市長參選人黃希賢28日表示，國民黨和民進黨的市長參選人最近都深陷「金權疑雲」，國民黨謝國樑對金星案交代不清不楚，與民進黨蔡適應都應交代清楚他倆的「金權遊戲」，基隆人不該有疑雲纏身的市長。（黃希賢提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月28日

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）前立委黃國昌質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應施壓促國防部賤賣眷地，讓國有地進了黑道與財團。無黨籍基隆市長參選人黃希賢呼籲，若有擅用特權從事不法，請地檢署詳加調查。

黃希賢今天下午透過新聞稿表示，蔡適應雖略有回應，但仍呼籲蔡適應徹底交代清楚，勿閃爍其詞避重就輕，「誠信」是政治人物最基本也最重要的最低道德，若有擅用特權從事不法行為，也請地檢署詳加調查。

黃希賢說，國民黨和民進黨基隆市長參選人最近都深陷「金權疑雲」，國民黨基隆市長參選人謝國樑也對金星案交代不清不楚，蔡適應、謝國樑都應交代清楚他們的「金權遊戲」，基隆人不該有疑雲纏身的市長。

時代力量基隆市長參選人陳薇仲表示，蔡適應稍早的回應，無法澄清是否有利用立委職權施壓，讓國有土地進到黑道跟財團手中，蔡適應每次面對質疑，都含糊表示與相關人士不熟、不清楚事情經過，呼籲蔡適應一條一條解釋清楚，難道蔡適應未來面對市民對於市政改革的期待，也要一直用不熟、不清楚的說詞來閃躲迴避。

黃國昌指出，擔任立法院外交國防委員會召委的蔡適應二度出面召開協調會，施壓國防部出售林口眷地，國防部政戰局竟違反行政院去年3月「暫緩處分」指示，重新決議出售，此案不僅是賤賣國土，國防部、國產署違反行政院指示，還違法出售眷地，讓國家眷地落入黑道集團之手。

蔡適應回應，黃國昌打錯人了，這筆土地在新北市，政策決定則是在國民黨時代，「與我無關」。

蔡適應說，辦公室在2018年收到地主陳情，主要內容是這個土地從民國90幾年開始，荒蕪到現在，私人地主一直期待政府的應辦事項，即拍賣程序能夠盡速處理，辦公室要做的事，就是請行政部門「依法辦理、不要延宕」。（編輯：李錫璋）1110928