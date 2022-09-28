促進台歐交流 游錫堃：願當歐洲商會與立法院橋梁

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立法院長游錫堃（中）28日受邀出席歐洲商會金融服務論壇開幕式，他推崇歐洲在台商務協會致力強化台灣與歐盟關係，在促進台、歐經貿與合作上有卓越貢獻。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 111年9月28日

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（中央社記者范正祥台北28日電）立法院長游錫堃今天受邀出席歐洲商會金融服務論壇開幕式時，推崇歐洲在台商務協會致力強化台灣與歐盟關係，貢獻卓越；對於促進台灣與歐洲更密切的合作交流，他也願當歐洲商會與立法院橋梁。

歐洲商會今天舉辦「2022歐洲-台灣金融服務論壇」介紹當前歐洲ESG（環保、社會責任、公司治理）及永續投資最新趨勢與實務分享。游錫堃致詞時說，感謝歐洲商會持續落實永續發展及推動合作，他代表台灣國會向歐洲商會表達崇高敬意與謝意。

游錫堃指出，全球氣候變遷，環境不斷惡化，「永續發展」已經成為全球關注的焦點議題；2015年聯合國公布「2030永續發展目標」，包括「消除飢餓並促進永續的農業」、「產業創新與基礎建設以促進永續的工業」、「確保永續的消費與生產模式」等17項核心目標，已經成為指引世界各國促進永續發展的工作綱領。

他說，「永續金融」在其中扮演非常關鍵角色，ESG也成為評估一家企業是否能永續經營的重要指標。各國政府也透過政策引導金融業及一般企業重視環境保護、社會責任及公司治理，以期發揮正向影響力，建構邁向永續經營的友善環境。

游錫堃表示，在台灣，政府也早就以身作則，持續引導企業實踐ESG，營造健全的ESG生態系。他記得2002年擔任行政院長時，親自兼任國家「永續發展委員會」主任委員，當時要求各部會通盤規劃、系統思考，以實際行動促進永續發展。

談及促進永續發展，游錫堃還提及，2010年起，他以平民身分邀集一群志同道合朋友，積極推動台灣有機農業和「有機農業促進法」的立法，在2018年獲立法院三讀通過，2019年5月30日起正式施行，讓台灣朝有機、永續的目標邁進一大步。

游錫堃指出，多年來，立法院也提出了多項政策，呼應永續發展的目標，例如包括推動無紙化作業，設置立委線上提案、連署法案的「電子提案連署系統」，節省過去傳遞紙本法案的時間，目前立法院使用紙本數量已比改革之初減少65%。

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他說，為落實綠能環境，立法院啟用太陽能光電系統，每年發電量超過25萬度，減碳14萬公斤。此外，立法院成立了跨黨派「立法院聯合國永續發展目標策進會」，由副院長蔡其昌擔任會長，呼應聯合國共同關心地球永續發展相關議題。

游錫堃表示，未來立法院仍將繼續秉持永續發展、友善地球的理念努力向前邁進。他也稱許，今天的論壇有助於深化台灣與歐洲雙邊交流、帶動民間投資、創造綠色就業、達成能源自主並提升歐洲與台灣間更密切的經貿合作環境。（編輯：翟思嘉）1110928