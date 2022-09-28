游錫堃引詩詞 籲台人面對中國威脅要堅強防衛

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立法院長游錫堃（左）28日晚間赴高雄出席世界台商聯合總會立法院晚宴，致詞時呼籲面對中國威脅要有堅強防衛意識，讓對方不敢打過來。中央社記者曾以寧攝 111年9月28日

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）立法院長游錫堃今天出席世界台商聯合總會立法院晚宴，引用鹿港詩人許夢青詩詞「感舊」表示，台灣人曾抵抗日本多時，呼籲面對中國威脅要有堅強防衛意識，讓對方不敢打過來。

世界台灣商會聯合總會在高雄萬豪酒店舉辦第28屆年會暨第3次理監事聯席會議，今天晚上為立法院晚宴，游錫堃偕同多名立委出席共襄盛舉，並獲世界台灣商會聯合總會長王德頒贈感謝狀。

游錫堃致詞表示，相信台商的希望，都是台灣經濟越來越好、國際地位越來越高，世界各國可以做台灣的後盾，因此吟唱2首詩詞，送給在座眾人。

游錫堃以清代出生的鹿港詩人許夢青「感舊」一詩表示，現在全世界在讚揚烏克蘭抵抗俄羅斯的行動，但烏克蘭有政府、有總統，感舊一詩背景是台灣被清政府割讓給日本，當時即使有國際條約做依據，台灣仍在沒有民選總統、政府、國軍，更沒有進步武器的情況下，抵抗日本人長達5個月又20天，才被「平定」。

游錫堃指出，面對中國威脅，台灣有海峽天險、有很好的武器、是民主國家，但是外國卻引用民調評台灣「防衛意識不高」，台灣人應該要讓中國看到，「如果打過來，要花很多成本才能拿下台灣」。

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游錫堃說，「感舊」一詩含有「不能只看現在這麼悽慘，仍要滿腔熱血跟對方拚」的意思，所以最重要的是台灣人要抱有必死決心，讓對方不敢打過來，面對防衛大家都要很堅強，「如果中國看到2300萬人都這樣，怎麼敢打過來？」

此外，游錫堃也引宋代文學家蘇軾詩詞「水調歌頭」說，從蘇軾在宋代封建體制下的懷才不遇，可以看到民主的重要，並以此詩祝福眾人「但願人長久、千里共嬋娟」。（編輯：謝雅竹）1110928